Les Corts insten el Govern a accelerar la reforma de la llei de l'avortament i incloure la violència obstétrica

El ple de les Corts ha aprovat aquest dijous una iniciativa de Compromís per a instar el Govern a accelerar la reforma de la llei de l'avortament de 2010 i incloure en ella el reconeixement de la violència obstètrica com un tipus de violència que s'exerceix sobre les dones, així com mecanismes per a eradicar-la.