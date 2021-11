Puig anuncia l'estratègia d'infància i adolescència

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que aquest divendres s'aprovarà l'estratègia valenciana d'infància i adolescència, en la qual treballaran "totes les àrees de govern" i no només la Conselleria d'Igualtat, i ha fet una crida a la unitat de la societat i a respondre contundentment contra la violència masclista "sense fer passos arrere", en el Dia Internacional d'Eliminació de la Violència contra les Dones.

En la sessió de control en Les Corts, que ha arrancat amb un minut de silenci per totes les víctimes de la violència masclista amb motiu del 25N, Puig ha reiterat el rebuig del govern valencià a aquesta xacra i ha assegurat que la Comunitat ha avançat en els últims anys "molt de camí" en la igualtat de dones i homes.

"Hi ha una derrota col·lectiva quan les assassinen, violen, maltracten, assetgen i controlen", ha proclamat, per a recordar que el masclisme és el pitjor rostre de la societat i "una pandèmia destructiva" que suma 139 valencianes assassinades des que es van començar a comptabilitzar en 2003.

Puig ha lamentat que milers de dones passaran aquest 25 de novembre "amb dolor, impotència i solitud" i ha demanat ser capaços de posar-se en la seua pell i combatre la violència masclista "sense divisió". "Per això cal dir alt i clar que n'hi ha prou de maltractament, que la societat valenciana està unida i no apartarà la mirada", ha insistit.

Així ha respost la síndica del PP, Mª José Catalá, qui ha advertit que la Comunitat és la segona autonomia amb més víctimes adolescents de violència masclista i està al capdavant d'Espanya en delictes sexuals amb "pràcticament sis cada dia", a més de recordar que el Síndic de Greuges porta "molt de temps dient a Mónica Oltra -vicepresidenta i consellera d'Igualtat- que elabore l'estratègia d'infància".

La 'popular' s'ha preguntat "qui protegeix als menors tutelats" i ha tornat a criticar el cas d'abusos pel qual va ser condemnat l'ex-marit d'Oltra, també portaveu de govern, i per la investigació de la Comissió Europea sobre abusos sexuals en centres de menors de la Comunitat.

En la seua rèplica, Puig (PSPV) ha precisat que el ple del Consell aprovarà aquest divendres 26 l'estratègia i ha garantit que comptarà amb "tots els mitjans disponibles", no només els de Igualtat, per a atendre a "els més febles". "Continuarem treballant perquè els menors estiguen assistits de la manera més digna possible i continuarem multiplicant els recursos", ha recalcat.

Violència obstètrica

D'altra banda, la portaveu del PP ha criticat l'esmena que han presentat conjuntament els socis del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) per a incloure la "violència obstètrica" en la llei valenciana de violència masclista, una proposta que ha generat el rebuig d'aquests col·lectius professionals, per la qual cosa ha acusat al tripartit de "deixar-se portar per eixe fals feminisme" i "criminalitzar" als sanitaris.

Puig, qui no ha fet referència a aquesta esmena, ha destacat que els pressupostos de 2022 incorporen una partida de 6,5 milions per a reduir les bretxes salarials en l'administració, un acord que la Generalitat va firmar al juliol amb els sindicats. També ha recordat a Catalá "el seu pas per la Conselleria d'Ocupació" quan va augmentar l'atur del 24 al 27%.

Oltra rebutja la "cacera" del PP per la violència obstètrica

Entre les rèpliques, Oltra (Compromís) ha rebutjat les "insídies" del PP per assegurar que aquesta esmena criminalitza als professionals, quan al seu juí es tracta d'equiparar l'establit pel Conveni d'Istanbul a la normativa autonòmica, a més de subratllar que "no és un invent i està catalogat per l'OMS".

És més, ha acusat als 'populars' de "criminalitzar a tot el sector de la psicologia, als educadors, als policies de la unitat adscrita, als funcionaris de la Vicepresidència", una cosa que ha relacionat amb que "no tenen arguments polítics i estan fent una cacera". "Entre bruixa i inquisidor, jo em quede amb les bruixes", ha reiterat sobre la definició d''aquelarre' que van fer del seu acte a València amb Yolanda Díaz.

Per part de Ciutadans, la seua síndica, Ruth Merino -qui portava una samarreta amb el lema 'Oltra, vete ya' com la resta del seu grup-, ha denunciat tant l'esmena de violència obstètrica com els casos d'abusos a tutelats, així com que els pressupostos de 2022 no contemplen "ni una mesura destinada a la conciliació" i que el pacte valencià contra la violència masclista porta "el 34% de mesures sense executar".

"Molta pancarta i molt de titular, però entre els seus alts càrrecs en Presidència solament hi ha 14 dones de 43 contractats", ha etzibat a Puig, i ho ha il·lustrat amb la frase "germana, jo sí et crec, però fora de les institucions". La portaveu 'taronja' ha parlat d'un feminisme "excloent i hipòcrita" i s'ha dirigit Oltra per a afirmar que "el seu temps va passar fa molt de temps: Per favor, vaja-se'n ja".

El president li ha respost rebutjant aquest discurs d'"hipocresia d'alt nivell" i recordant que Cs governa en algunes comunitats amb el suport de Vox, "companys de viatge que parlen que eixe problema (violència masclista) no existeix". Ha subratllat a més el "compromís" del pacte valencià, que el programa 'Corresponsables' està pressupostat i que "aquest és el primer govern de l'autogovern que és paritari".