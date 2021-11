Britney Spears crea confusión al decir que está trabajando en 'The Idol', la serie de The Weeknd para HBO

Britney Spears no tiene intención de parar ahora que por fin tiene la libertad de una tutela que le ha tenido sin poder ser ella misma los últimos 13 años. Los planes de boda con Sam Asghari van viento en popa, sigue con la idea de demandar a su padre, quiere tener una niña y quizá conceda una entrevista a Oprah Winfrey. Pero lo que nadie se esperaba es que su siguiente paso fuese la actuación. Y, además, con pesos pesados de la industria. O, bueno, no.

Porque la cantante, que en una semana cumplirá 40 años, ha asegurado a través de su Instagram que ha rodado The Idol, la miniserie de seis episodios que The Weeknd ha preparado para HBO junto a Sam Levinson, responsable de otro de los grandes éxitos recientes de la compañía, Euphoria, y que protagoniza la actriz Lily-Rose Depp.

Con una imagen bastante críptica -por llamarla de alguna forma-, en la que aparece un gato apoyando el ¿codo? en la barra junto a una copa de vino tinto, la autora de éxitos como Toxic o Womanizer ha escrito para sus cerca de 37 millones de seguidores en todo el mundo: "Acabo de rodar la película The Idol...".

Esto ya debería hacer sospechar, dado que en teoría el proyecto no solo no es un largometraje, sino que el gigante del streaming le ha dado luz verde hace exactamente dos días. "Os garantizo que estará lleno de éxitos y de un montón de fotos increíbles para poner encima de las caras de mi hermosa familia", ha continuado.

Con esto los fans ya han comenzado a sospechar que no se trataba de la ficción que prepara The Weeknd, sino de un nuevo ataque a su familia de Britney, que está ajustando cuentas con todos por no haberla ayudado en los últimos años y haberse callado porque sobre los abusos de la tutela que cometió James Spears.

"¡Espero que os lo estéis pasando muy bien porque yo sí que lo estoy haciendo! Y si me callo en algún momento, me podréis encontrar como está este gato en algún sitio", ha finalizado la cantante, dando a entender, además, que ahora ya puede beber después de años de prohibición.

Finalmente, ha sido el portal TMZ el que, al hablar con sus fuentes cercanas a Britney, ha confirmado que no, que la cantante no estará en la serie de The Weeknd y que, verdaderamente, no saben a qué película se refiere en su post, porque, aseguran, últimamente la cantante está siendo muy creativa en sus publicaciones y podría ser perfectamente algo que esté preparando por su cuenta.