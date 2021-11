La SVMPSP denuncia que els servicis de medicina preventiva estan "col·lapsats" per la falta de recursos i la pandèmia

En eixe sentit, han explicat que els servicis de Medicina Preventiva (SMP) hospitalaris, són habitualment els servicis més menuts en personal i recursos dels hospitals de la Comunitat Valenciana i que abans de la pandèmia ja mancaven d'un 50% de mitjana dels recursos de personal necessaris malgrat que realitzen un paper "fonamental" enfront de la covid-19.

Així, recalquen que exerceixen un paper "central" en la vigilància, prevenció i control de la covid, no només en els centres sanitaris, sinó també col·laborant amb Salut Pública i Atenció Primària en institucions tancades, en residències, i en altres col·lectivitats. Assumeixen també, en exclusiva, les vacunacions Covid de col·lectius especials, com a personal sanitari, malalts crònics, viatgers internacionals i vacunacions complexes d'especial dificultat.

De fet, la xarxa de SMP de la Comunitat Valenciana ha realitzat fins ara, "un esforç encomiable" durant aquest període, prestant tota la seua col·laboració a la Conselleria de Sanitat. No obstant açò, els SMP porten més de 20 mesos "absorbits" per la pandèmia i sense poder realitzar amb normalitat les seues funcions essencials de prevenció d'infeccions a l'hospital, higiene hospitalària, vigilància en Salut Pública i interconsultes de vacunacions i profilaxis, assenyala la SVMPSP.

Sobre aquest tema, adverteix que alguns recents brots de Càndida Auris i altres gèrmens multiresistentes en hospitals valencians, a més de l'empitjorament de tots els índexs d'incidència d'infeccions durant la pandèmia a Espanya, han posat de manifest l'"arriscat de perllongar indefinidament aquesta situació".

REFORÇOS

Per tot açò, la SVMPSP, segueix valorant com a prioritàries les activitats de lluita contra la pandèmia, però insta la Conselleria a millorar els recursos dels SMP. En concret, demanden assegurar els recursos actuals perquè puguen complir les funcions normals d'aquests servicis, que precisen d'un ràtio d'un metge i un infermer dedicats a vigilància i control d'infeccions per cada 170 llits, a més d'un ràtio d'un metge i un infermer per cada 3.780 consultes mèdiques anuals.

Així mateix, reclamen donar suport addicionalment als programes preventius davant de la pandèmia, renovant tots els contractes Covid actualment en vigor i garantint, a més, la presència d'un metge, un infermer i un TCAE per cada equip de vacunació massiva que desplegue el seu treball en els pròxims mesos.