El emocionante anuncio navideño dirigido por Isabel Coixet: "No quiero verte más, quiero verte mejor"

¿Y si en lugar de vernos más, en realidad nos diéramos cuenta de que lo que necesitamos es vernos mejor? ¿Y si el anuncio más esperado de la Navidad se convirtiera, además, en la canción que todos querremos tararear estas fiestas?

Tan simple como eso: Ruavieja nos vuelve a emocionar este año evolucionando el claim de su plataforma de comunicación y lo convierte en un estribillo que suena a personas, a amigos, a familia, a sobremesas, a tiempo de verdad con los nuestros. Porque, en verdad, como dice este año la marca: "Tenemos que vernos... mejor".

Y es que no es lo mismo verse mucho -como ha pasado estos últimos meses por diferentes motivos que nos han cambiado a menudo nuestra rutina-, que verse bien. No es lo mismo pasar el tiempo, que hacer que el tiempo que se pasa juntos merezca la pena. Esa es la gran verdad que Ruavieja quiere despertar este año en nuestra conciencia. Y, por eso, el llamamiento de la marca a no vernos más, sino mejor.

Porque parece que, de tanto vernos, hemos acabado perdiendo la calidad de nuestras relaciones más cercanas y nos hemos olvidado de aquello que las mantiene fértiles: la escucha, la empatía, los detalles, las miradas…

'Quiero verte mejor' es el título que da nombre al spot navideño de este año de Ruavieja. Rodado en Barcelona, es un trabajo para el que la marca de licores gallegos ha elegido a Isabel Coixet como directora con el objetivo de poner de manifiesto su propósito de potenciar aquello que nos une y lograr así una sociedad más humana.

La directora catalana destaca por hacer del cine un encuentro íntimo, sensible y profundo, con una visión que se centra en la empatía a través de historias cotidianas sobre la vida de los protagonistas de sus películas. Y es precisamente esa sencillez de la vida de los personajes, sus relaciones y los vínculos que les unen los unos con los otros, lo que pretende transmitir la marca a través de su nueva campaña.

"Ha sido un verdadero placer trabajar en la campaña de Ruavieja. Creo que la pieza que hemos elaborado refleja muy bien los vaivenes y el cariño, las risas y los desencuentros que constituyen el día a día de una pareja de hoy", ha declarado Isabel Coixet.

'Quiero verte mejor', la canción de esta Navidad

La música es ese punto de encuentro, ese imán de las emociones, ese recuerdo grabado en nuestra memoria para las cosas importantes. Por eso, la canción que acompaña a la película de Ruavieja en este año, es quizá la verdadera protagonista de la historia.

Porque nos narra esos momentos, nos hace pensar, nos emociona, nos acerca a las situaciones que todos hemos vivido. Y porque, además, esta canción tiene ese algo -que nunca se sabe muy bien qué es, pero que todos reconocemos- que la hace especial.

Quiero verte mejor, la canción de Ruavieja, es tan pegadiza como los recuerdos, como los sentimientos de alegría, de compartir, de amistad... esos momentos de verdad que tanta falta nos hacen.