British Council instal·larà en l'Espai Adeit la seua seu central d'exàmens a València

Les dos institucions comencen així una "aliança estratègica" per a habilitar un espai de proves que comptarà amb més de 5.000 metres quadrats i els mitjans tècnics "més avançats".

Per al director d'Adeit, Juan Manuel Penín, es tracta d'un acord "molt satisfactori, atés que les dos entitats comparteixen, entre els seus eixos estratègics, l'aposta per la formació de qualitat i al llarg de tota la vida".

Per la seua banda, James Martin, director d'Exàmens per a Espanya i Portugal de British Council, ha destacat la ubicació d'Espai Adeit -situat en el centre històric de València- i la "versatilitat" de les seues aules com els principals motius que han conduït a l'entitat a instal·lar-se en la seu de la Fundació Adeit de la Universitat de València.