El Circ Raluy Legacy es retroba amb València amb un nou espectacle "ple d'optimisme"

Després d'un temps difícil per a la cultura, la família Raluy "es reinventa i presenta una producció espectacular", que estarà en cartell fins al 6 de febrer en La Marina de València.

"En TODO (LO)CURA trobareu un xou ple d'humor, d'alegria i de l'optimisme que tots necessitem en aquests dies, sense oblidar els números de risc i de gran espectacularitat, la màgia i alguna sorpresa exclusiva per a València", comenta Louisa Raluy, codirectora del circ.

La companyia tenia previst l'estrena del nou espectacle per a l'estiu del 2020 però, a causa de la pandèmia, no va ser possible gestionar els visats dels artistes internacionals que havien d'incorporar-se, ni conviure ni assajar amb altres artistes.

"TODO (LO)CURA va ser creat íntegrament durant la pandèmia, escoltant les necessitats del nostre entorn i construint un dels espectacles més complicats, però alhora, més encertats de la trajectòria de la família Raluy", assegura, per la seua banda, Kerry Raluy, codirectora de l'agrupació.

L'espectacle compta amb actuacions "úniques i exclusives", com la presentació de Plexi, una troupe d'acròbates internacionals de Colòmbia, l'Argentina i Espanya que ofereix un nombre de risc "amb gran impacte visual".

També passen per l'escenari Rodrigo Tolzen, el reconegut i premiat mag xilé; Dimitri, un showman que, en el paper de presentador improvisat, aporta humor i ironia a l'espectacle, i les germanes Kerry i Louisa Raluy, amb "un número únic en el món i ple de risc".

'TODO (LO)CURA' ofereix l'essència de la família Raluy, "que no és una altra que la del més pur circ dels anys 30", resum.

A més, el nou muntatge s'ha dissenyat seguint les més estrictes mesures de seguretat sanitària. Es tracta d'un espectacle d'una hora i mitja, sense descans, per a evitar el contacte entre el públic. Tot l'equip del circ porta màscara i ha sigut format en els protocols que cal aplicar. Després de cada funció s'higienizen les graderies i les zones comunes.