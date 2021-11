La Policia Local incorpora a 53 agents per al torn de nit en els barris

La Junta de Govern local aprovarà aquest divendres la incorporació de 53 agents a les unitats de seguretat i convivència (UCOS) de nit de la Policia Local de València per a atendre els problemes dels barris. El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha anunciat que aquesta remesa de nous policies forma part del contingent de 234 agents dels processos d'oposicions convocats per l'Ajuntament.

"Al maig o juny arribaran els 181 restants. És més, pot ser que al gener s'incorporen uns 20 en funció del resultat definitiu, perquè alguns del torn lliure ja tenen el curs de l’Ivaspe", ha explicat Cano en una roda de premsa convocada per a oferir les dades d'inversió del Pressupost municipal de 2022 en matèria de Policia Local i Bombers.

El regidor ha detallat que la incorporació a les UCOS de nit busca "ser flexible en les demandes dels barris, hi ha uns que tenen més necessitats que uns altres". Cano ha qualificat de "transitòria" aquesta situació fins a la incorporació dels 181 agents restants.

"Quan arriben, es treballarà en un nou model de policia de barri, des d'un punt de vista geogràfic, material... L'any que ve hi haurà una nova policia de barri, volem desenvolupar-la i potenciar-la", ha afirmat, per a afegir que pretenen fusionar oposicions per a accelerar les incorporacions.

Augment pressupostari en Protecció Ciutadana

L'Ajuntament de València ha augmentat, de 2015 a 2022, el pressupost dedicat a seguretat ciutadana i prevenció d'incendis en un 30%. Segons les xifres exposades pel regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, pel que fa a la Policia Local els recursos han passat en aquests set anys de 82 a 107 milions d'euros, i en Bombers l'increment ha anat dels 26 milions d'euros en 2015 als 33 milions que preveu el pressupost de l'any 2022.

El regidor Aarón Cano ha afirmat que de 2015 a 2019 "el que vam fer va ser parar el colp del desmantellament que estava patint la Policia Local, i a partir de 2019 estem dotant a la Policia Local i al cos de Bombers dels mitjans necessaris perquè puga exercir el seu treball amb les majors garanties".

En concret, en el que afecta a la prevenció i extinció d'incendis, Cano ha afirmat que el mandat actual acabarà "amb tots els parcs de bombers reformats. Es reformarà completament l'edifici actual del Parc Central de l'avinguda de la Plata, en el qual construirem un nou edifici, la qual cosa suposarà una inversió de 3,5 milions d'euros i invertirem 800.000 a reformar el Parc Nord".

En Policia Local la principal despesa serà l'increment de la plantilla, que suposarà una despesa extra en la compra de material, però destaquen altres inversions com la compra de 20 motocicletes elèctriques per a la policia proximitat; la realització del projecte per a la construcció d'una nova reguarda en la Unitat de Districte de Russafa, que se situarà en el barri de Malilla, al costat de la Nova Fe; i l'adquisició de 100 nous jupetins antibales.

Referent a això el regidor ha exposat que en 2015 es van trobar "amb 80 jupetins per a 1.600 policies, i actualment hi ha 1.100 jupetins per a 1.500 persones, tots els agents que patrullen la ciutat tenen el seu propi jupetí". A més, el regidor ha recordat que es compraran noves emissores, roba, armers i pistoles de defensa Taser.

Una altre de les partides importants que recull el pressupost de l'any 2022 és la creació d'una unitat del grup GAMMA permanent, que se situarà al carrer Santa Creu de Tenerife, al costat de l'actual Central del Policia Local de l'avinguda del Cid, "un espai per a la denúncia, l'acompanyament i l'atenció de les dones víctimes de la violència de gènere", ha conclòs Cano.