Poner el lavavajillas es un gesto casi diario para una gran parte de la población que cuenta con este electrodoméstico en su hogar. Aunque ahora, debido a los cambios en la factura de luz, dudemos de si debemos dejarlo programado para la noche o si podemos emplearlo en cualquier franja horaria. Por ello, son muchos los que evitan activar los ciclos de lavado todos los días y acumulan más vajilla para evitar gastar más de la cuenta en la factura de la luz. Eso sí, independientemente de la frecuencia, nos encanta que, al abrir el lavavajillas, encontremos una vajilla con buen aroma, brillante y libre de suciedad incrustada.

Claro que, para conseguirlo, necesitamos, además de cuidar nuestra máquina con productos de limpieza específicos para ello, aliarnos con detergentes de calidad que garanticen todos esos resultados que esperamos al abrir el electrodoméstico. ¿Todavía no has probado las pastillas de lavavajillas de Finish? Estas consiguen resultados excelentes y, por ello, no es de extrañar que, cada vez que están rebajadas en Amazon, sean muchos los que se animan a meterlas en su carrito. Por la celebración del Black Friday, el gigante del comercio online ha vuelto a rebajar el pack de 110 All in Max un 41%. Es decir, de costar 21, 99 euros, ahora puede ser tuyo por 12,99. ¿Vas a resistirte a este ofertón? ¡Corre antes de que se agoten!

Con más de 16.700 valoraciones de los usuarios, las Powerball All in 1 Max de Finish son una de las favoritas de los usuarios del marketplace. Y, la verdad, no es de extrañar: son eficaces hasta con las manchas más difíciles y con las aguas más duras, puesto que su acción desengrasante los elimina de forma eficaz. A todo ello también contribuye su triple acción: por un lado, el power gel para los residuos más difíciles; por otro, la powerball, para eliminar hasta los restos de horno; y, por último, las microesferas limpiadoras que penetran y levantan los alimentos pegados. Asimismo, cuenta con acción a temperaturas bajas para que no tengas que derrochar energía.

