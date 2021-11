Terremoto en Sálvame tras la exclusiva de Anabel Pantoja en una revista, que aseguraba tajantemente que la influencer dejaba el programa de corazón de Telecinco definitivamente.

En el inicio, Jorge Javier Vázquez, al frente del programa de este miércoles, se mostraba enfadado y lleno de ira por la decisión de Anabel. Pero, a través del pinganillo, desde dirección le tranquilizaban, asegurándole que lo publicado no era cierto, algo que tranquilizó al catalán.

Minutos más tarde trataron el tema. Anabel, esa misma mañana, había dejando caer que consideraba "indigno" el trabajo en Sálvame. "Quiero trabajar dignamente", había declarado. Por ese motivo, el programa se puso en contacto con ella, que entró llorando por teléfono.

"Quiero que sepáis que siempre he sido muy agradecida con el programa, nunca he sido desagradecida y esas declaraciones han sido manipuladas", se explicó la andaluza.

Según contó Anabel, cuando la prensa le preguntó sobre cuándo volvería al programa, ella dijo que, de momento, no. Y argumentó que le va bien, que quería estar tranquila y que se estaba buscando la vida "dignamente", pero no con ánimo de cuestionar su trabajo en Sálvame.

"Me ha dolido lo que habéis dicho", explicaba Anabel. Entonces, es cuando Jorge Javier le dijo todo lo que pensaba, que su enfado se había ido calmando. "¿Por qué no me llamas antes? ¡Si me llamáis para chorradas y me enviáis memes! Yo venía dispuesto a ponerte contra el paredón, y me ha dicho Alberto que no era así", se sinceró con ella.