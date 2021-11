Tu horóscopo diario: jueves 25 de noviembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 25 de noviembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Puedes vivir hoy un momento muy especial, aunque quizá debes mentalizarte de que puede tener algún aspecto algo cansino y de que debes tener paciencia, pero en general sentirás mucha satisfacción por lo que has hecho por alguien.

Tauro

Probablemente recibas un wasap que te pone sobre aviso de algo o de alguien. Antes de hacerle caso como si fuese una verdad inmutable, intenta comprobar la veracidad del asunto. No te fíes demasiado de nada si antes no has buscado más información.

Géminis

Hoy cumplirás un objetivo que te has trazado con una persona y eso te hará sentir muy bien y más si se trata de un contacto personal que has estado buscando o una relación que quieres empezar. Todo funciona de la manera adecuada, pero sin prisas.

Cáncer

Hablar de negocios, de pactos, será lo que impere hoy en tu jornada y eso te llevará a sentir cansancio por la noche, sin ganas de ninguna conversación más. Pero habrás avanzado algo y eso te reconforta. Procura descansar, dormir adecuadamente.

Leo

Te enteras, probablemente a través de las redes sociales, de una noticia que afecta a alguien a quien aprecias mucho. Te servirá de ayuda para hacer tus cálculos y esa información es muy valiosa para ti. Planearás un nuevo paso a dar en algún sentido.

Virgo

No te preocupes en exceso si de repente ves cómo alguien se aleja de ti y no tienes claro por qué. Cada persona tiene sus tiempos y quizá ahora ya esa persona no se siente tan unida a ti. Hay ciclos cambiantes y debes asumirlo, no es nada irreparable.

Libra

Tenderás hoy a la reflexión, en especial sobre ciertos aspectos de tu pasado sentimental que te preocupan de vez en cuando. Aleja esas ganas de pensar en lo que ya no tiene remedio. Opta por recomenzar de nuevo. Puedes hacerlo.

Escorpio

No te dejes llevar por una cierta melancolía porque hay personas en tu vida a las que echas de menos ahora. Tienen que seguir su propio camino, y no es algo a lo que te convenga darle más vueltas. Ya vendrá otro tiempo de disfrutar con ellas.

Sagitario

Marca tu territorio en un asunto laboral y no dejes que alguien te coma ese terreno que has ganado con tanto esfuerzo. Colaborar sí, pero cada uno en su sitio. Haz valer todo lo que has hecho, que se vea sin ocultar nada. Ponlo por escrito.

Capricornio

Hay algún asunto de negocios que retrocede y quizá no has valorado bien en él tu implicación personal o tu empatía. Hay alguien a quien no le gusta una actitud tan despegada. Ojo con todo eso ya que puede desestabilizar esa relación profesional.

Acuario

Estarás con los oídos y los ojos muy abiertos a esos comentarios que hay en tu lugar de trabajo por si algún movimiento te afecta. No serán tranquilizadores, pero no sufras antes de tiempo, no tiene sentido empezar a hacer cábalas de lo que sucederá.

Piscis

No dejes que una palabra desagradable de alguien te influya en tu ánimo. Valora quién es esa persona en tu vida y lo que representa y probablemente verás que no tiene la menor importancia ni influencia alguna. Después estarás más en calma, con tranquilidad.