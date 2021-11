El pasaporte covid sigue siendo una excepción en España: ¿qué comunidades lo aplican y cuáles pretenden hacerlo?

A las puertas de las fiestas de Navidad, muchos países europeos han empezado a implantar el pasaporte covid, para tratar de evitar que el aumento de contagios que aflige al continente continúe incrementándose. Francia, Alemania o Países Bajos son algunos de los países que ya exigen el certificado de vacunación para acceder a determinados lugares, como cines, museos, cafeterías, restaurantes, hospitales o residencias de ancianos.

En España su aplicación sigue siendo escasa, donde únicamente cuatro Comunidades autónomas ya lo tienen implantado par determinadas actividades. Mientras tanto, otras regiones pretenden implantarlo antes de la llegada de las fiestas, mientras que otras como la Comunidad de Madrid no lo ven necesario.

Comunidades que ya tienen el pasaporte covid en vigor

Las cuatro regiones que ya han implantado este certificado para poder acceder a diferentes lugares son Galicia, Cataluña, Aragón y Baleares.

Galicia logró el pasado viernes la autorización del Tribunal Superior de Xustiza para exigir el pase en los hospitales públicos y privados de la comunidad autónoma a las visitas y acompañantes de los pacientes ingresados. Por lo tanto, se suman a la obligatoriedad de presentar este certificado covid en el ocio nocturno, en los albergues de peregrinos y la Xunta pondera volver a pedirlo para acceder a la hostelería y los eventos masivos en interiores.

En Cataluña se requiere el pasaporte para acceder a locales de ocio nocturno, y también a eventos en hoteles o restaurantes que cuenten con pista de baile interior -como bodas, por ejemplo-. No obstante, el Govern pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que avale extender la exigencia del pasaporte covid para acceder a la restauración, gimnasios, centros deportivos y residencias de ancianos ante la escalada de la sexta ola de coronavirus para que entre en vigor la noche del viernes.

Por su parte, en Aragón el pasaporte covid será obligatorio a partir de este jueves para los mayores de 12 años que quieran acceder a establecimientos de ocio nocturno, celebraciones en establecimientos de hostelería y restauración y eventos multitudinarios.

Por último, Baleares también tienen implantado este certificado sanitario. En el archipiélago el pasaporte covid se pide en el ocio nocturno de las islas de Mallorca e Ibiza y también para acceder a residencias de tercera edad, en este último supuesto también se pide en Menorca.

Regiones que quieren implantarlo

Aunque únicamente cuatro comunidades lo estén usando en este momento, son varias las que están en proceso de solicitarlo a la justicia o que pretenden implantar esta medida en un corto espacio de tiempo.

La Comunidad Valenciana espera poder exigir el certificado covid para acceder a determinados lugares a partir del puente de la Constitución, según avanzó hace unos días el presidente de la región, Ximo Puig.

La Comunidad Foral de Navarra ha propuesto la aplicación del pasaporte Covid para su ratificación judicial al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que pretende que se aplique entre el 27 de noviembre y el 6 de enero en restaurantes, locales de ocio nocturno y eventos multitudinarios con consumición.

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha comunicado este miércoles que se registrará una consulta sobre la aplicación del pasaporte covid "hoy o mañana", se realiza de forma paralela a un análisis de "qué va a suponer" para la población. "Hay que analizarlo, pero mientras tanto consultaremos", ha aseverado al tiempo que ha apuntado al hecho de que "todo el órgano judicial tiene información del resto de comunidades", por lo que ha creído que habrá una respuesta coordinada.

Por último, otra comunidad que estudia exigir el pasaporte covid es Andalucía. La Junta ha puesto fecha para la reunión del Comité de Expertos del Covid-19, que será este viernes por la mañana y de ahí podrían salir medidas de contención del repunte de coronavirus que se está experimentando en la comunidad. En concreto, el Gobierno andaluz propondrá iniciativas "coercitivas como presentar la documentación de vacunación para asistir a eventos" que, detallan, pueden ir desde el ocio nocturno, las actividades deportivas o culturales y la visita en residencias y hospitales, con especial atención a los encuentros que se desarrollen en interiores.

Comunidades autónomas sin pasaporte covid

Otras comunidades autónomas no tienen pasaporte covid para sus ciudadanos todavía, ni por el momento parece que tengan intención de implantarlo en un futuro. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que la región no pedirá el pasaporte covid a sus ciudadanos y ha pedido al Ministerio de Sanidad que realice una estrategia nacional al respecto.

En el mismo sentido se ha pronunciado Extremadura. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que la comunidad extremeña "de momento no" se plantea implantar el pasaporte covid dado que "no" alcanza a "adivinar la utilidad de esa medida" con las altas tasas de vacunación contra la Covid-19 que presenta el país.

Tampoco en Castilla-La Mancha la implantación del certificado covid está en los planes del Gobierno autonómico. El presidente castellano manchego Emiliano García-Page ha alegado que hay que buscar consensos y pactar entre comunidades autónomas y Estado para que lo que se haga para afrontar la sexta ola del COVID-19 sea de forma conjunta en todo el país, aunque estableciendo indicadores por un cierto orden de incidencia. "Si no, la gente se marea", ha dicho en referencia al pasaporte covid.

También Asturias ha descartado que el nivel de riesgo que se da en la comunidad actualmente les haga barajar el uso del pasaporte covid para restringir el acceso a ciertos espacios.

Otras comunidades que no tienen el pasaporte covid, pero que en el pasado lo intentaron, son Canarias, Cantabria y el País Vasco, cuyo intentos de aplicar esta medida fueron tumbados por los órganos judiciales. Por último, tanto Murcia como Castilla y León no han decidido por el momento si pedirán o no el pasaporte de cara a las fiestas navideñas.