Este miércoles, Sálvame ha adelantado que una mujer desvelaría intimidades sobre uno de los colaboradores, y finalmente el señalado ha sido Canales Rivera. Cissy, exconcursante de La voz, ha aparecido en el programa para asegurar que tuvo un encuentro sexual con el torero y que este le trató de muy malas maneras.

"Yo conocí a Canales Rivera en 2018, en un acto benéfico. Él era uno de los invitados. Me acerqué a él porque me gustaba y porque quería pedirle una foto. Él justo me dijo que también quería una foto conmigo. Me dio un papelito con su teléfono y el número de habitación de hotel donde estaba hospedado", ha relatado al programa.

"Cuando fui, abrí la puerta, me lo encontré en la cama con la sábana encima. Me dijo de pasar a la acción directamente. Empezamos a jugar debajo de las sábanas, pero yo le dije que no. Al saber que era una mujer trans, él se enfadó. Me insultó. Me dijo de todo".

Jose Antonio Canales Rivera ha desmentido toda la historia y, pese a puntualizar que no tiene ningún tipo de prejuicio contra la comunidad trans, ha afirmado que si liga con una mujer y luego "descubre" que es trans, se sentiría engañado.