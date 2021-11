Este miércoles, Pilar Rubio ha presentado Mi método para llevar una vida saludable, su libro en el que habla de su vida actual, madre de cuatro hijos, viviendo en París y, aun así, compaginándolo todo con sus hábitos saludables.

La colaboradora de El hormiguero ha confesado que quería "compartir con todas las mujeres" las pautas que ella sigue y le han funcionado. "Está pensado para todas las mujeres en cualquiera de sus etapas, desde que empezamos a tener la regla hasta que estamos en la época de la menopausia", ha declarado en conversación con Europa Press.

"Cada una necesita cosas distintas y la nutrición, el deporte, el conocernos a nosotras mismas cambia según la etapa en la que estemos", ha añadido la presentadora. "Lo que falta es información sobre nosotras, no nos conocemos, y yo te hablo desde la experiencia. Poco a poco he ido conociéndome porque he tenido la suerte de rodearme de grandes profesionales".

Aun así, ha asegurado que hay una rutina que no consigue llevar a cabo. "Hay una cosa que yo no llevo a rajatabla, que es el descanso, y debería porque es superimportante. El descanso es el entrenamiento invisible, es importante para resetear, para sacar toda la basura del cerebro. Todo lo que no necesitamos y hemos acumulado durante el día, por la noche se resetea y se limpia todo y te renuevas. Yo no puedo", ha contado.

Además, la mujer de Sergio Ramos también ha dedicado unas palabras a Ángel Martín, el que fue su compañero en Sé lo que hicisteis y que recientemente también ha presentado libro, Por si las voces vuelven, en el que se sincera sobre el brote psicótico que sufrió en 2017.

"Ángel es una persona maravillosa, superinteligente", ha alabado Pilar Rubio. "Supongo que, como todos, tiene épocas en las que está un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero él seguro que ha sabido gestionarlo".