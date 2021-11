Yolanda Díaz sigue perfilando una posible candidatura a las generales, y la mayoría de votantes considera que debería hacerlo bajo una plataforma "que integra a diferentes partidos a la izquierda del PSOE" en lugar de como candidata de Unidas Podemos. Sin embargo, algunos de los perfiles que podrían integrarse en ella, como el de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, generan rechazo en amplios sectores del electorado.

Así, el 37,2% de los encuestados en el barómetro del Instituto DYM para 20minutos consideran que la mejor opción de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo es liderar una plataforma amplia que incluya a distintos partidos a la izquierda del PSOE, mientras que un 23,8% cree que debería encabezar la lista de UP. El restante 39% no sabe o no contesta.

La opción de la plataforma gusta especialmente a los votantes del PSOE: el 49,3% apoya este plan, frente al 24,1% que es partidario de que lidere UP. Entre los votantes morados, las tornas se invierten: el 49,5% de los electores de UP prefería no cambiar de marca y que Díaz se pusiera al frente de la coalición, y el 41,7% quiere una plataforma. Es el único electorado en el que gusta más la idea de una candidatura tradicional.

El sondeo también pregunta por varios de los nombres que podrían integrarse en la plataforma izquierdista. El que más gusta al conjunto de votantes es el de Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, y en segundo lugar aparece Mònica Oltra, dirigente de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, que logra un saldo positivo entre votantes de PSOE y UP.

La ceutí Fátima Hamed y especialmente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en cambio, obtienen opiniones mayoritariamente negativas. La impresión del electorado es que restan al proyecto de Díaz –especialmente Colau, con un saldo de -28 puntos y que sólo aprueba entre los votantes de UP–.

Por otro lado, el sondeo pregunta por las tensiones internas en el Gobierno, que son percibidas por el 65,6% del electorado como muy o bastante dañinas, frente al 12,1% que cree que afectan poco o nada al Ejecutivo. Sólo entre los votantes de UP se igualan las respuestas, con un empate entre los que creen que las batallas internas en la coalición afectan y los que no.

Finalmente, preguntados por qué partido pierde más con este las disputas en la coalición, la mayoría de encuestados cree que "ambos por igual" (43,8%), si bien el PSOE aparece como segundo perjudicado de forma muy clara, con un 36%, mientras que sólo un 7,5% cree que UP es el principal damnificado. El votante socialista cree que su partido es el principal perdedor (46,6%), y el de UP, que ambos pierden (40%).