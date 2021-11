Arctic Monkeys encabeza la primera edición del festival internacional Cala Mijas

"Es un proyecto en el que llevamos trabajando más de dos años y con el que colocamos a Mijas en el epicentro de los grandes festivales musicales de nuestro país y también internacional. Arctics Monkeys, después de cuatro años, va a volver a nuestro país y lo hace en Mijas, eso quiere decir que nuestra localidad se pone al nivel de las grandes capitales europeas que aparecen en su gira", ha destacado el regidor.

Al respecto, ha valorado la repercusión en redes sociales "eso para nosotros es un aliciente porque significa que hemos colocado la marca Mijas en el panorama del turismo musical y cultural". Este festival ha presentado su primera edición, pero nace con vocación de largo recorrido, tal y como ha adelantado González.

"Hablamos de un festival que va a estar con nosotros como mínimo los próximos cinco años, donde además vamos a ir anunciando más grupos a lo largo del próximo año. Tenemos reservadas muchas sorpresas más", ha asegurado.

Por ahora, el cartel de la primera edición del Cala Mijas lo encabeza Arctic Monkeys, quienes vuelven a pisar suelo español después de cuatro años con fecha exclusiva en La Cala de Mijas. Los de Sheffield revalidarán su trono como los reyes del rock británico en un cartel que comparten con los pioneros de la electrónica Kraftwer, el australiano Chet Faker en su retorno a los escenarios con nuevo album, los británcios Blossoms, y la banda de indietronica por excelencia Hot Chip.

Los ritmos latinos irán de la mano de una de sus embajadores actuales, Nathy Peluso, y la banda indie pop y rock española Love of Lesbian tampoco se perderán esta cita que completan hasta el momento El columpio Asesino, Sen Senra, Rusowsky, Hnos Munoz, Uniforms, Venturi y The Lathums, con su álbum debut How Beautiful Life Can Be, número 1 en Reino Unido durante semanas.

Vera, por su parte, ha incidido en que "era un compromiso para nosotros tener un festival de referencia, donde además de disfrutar de buena música será un proyecto medioambiental respetuoso con la agenda 2030" y ha destacado que "todos los visitantes podrán disfrutar de la buena gastronomía, el sol, la playa y la montaña que tenemos aquí. Y es que este festival no solo pondrá en el mapa musical a Mijas, también supondrá mayor turismo y a su vez el renacer de distintos motores económicos de nuestro municipio".

Por otro lado, Vera ha comunicado que en la página web oficial del festival