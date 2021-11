El COMA rebutja el terme violència obstètrica i crida "a la unitat contra de la imposició de normatives"

Així l'entitat manifesta, en un comunicat fet públic arran de la proposta dels grups de PSPV, Compromís i Unides Podem de presentar una esmena per a incloure aquesta qüestió en la llei valenciana de violència sobre les dones, el seu "total suport als facultatius que puguen ser afectats per la modificació i a les seues reivindicacions en contra de la seua aplicació "donades les repercussions que tindrà sobre la relació mèdic i pacient, sobre l'assistència a les dones i als seus nounats, així com sobre la injusta criminalització de la professió mèdica i altres repercussions legals derivades de l'assistència".

"Entenem que aquest pot ser només el principi d'un canvi de paradigma en la normativa de l'atenció mèdica que podrà afectar a qualsevol àmbit o especialitat i no necessàriament solament a la ginecologia-obstetricia. Realitzem una crida a la unitat en contra de la imposició de normatives que lesionen en el més profund la confiança en la qual tots dos, metges i pacients, han de basar la seua relació i que poc tenen a veure amb la qualitat assistencial", exposa el Col·legi de Metges.

Així mateix, sosté que "reafirmem el compromís ja expressat amb anterioritat per l'Organització Mèdica Col·legial (CGCOM) i per les Societats Científiques per a la millora de la pràctica clínica basada en l'evidència, i el compromís ètic i deontològic en la pràctica de la medicina".