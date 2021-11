Revilla responde a las declaraciones de Ayuso sobre el problema de la España vaciada: "Madrid lo pagamos todos"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras haber afirmado que el problema de la España vaciada se debía a la existencia de regiones con altos impuestos. Revilla ha querido señalar la situación privilegiada de Madrid afirmando que "Madrid lo pagamos todos".

Estas palabras las ha pronunciado en su intervención en el panel ciudadano titulado 'Disparidades territoriales y demográficas de la UE: Los retos de las regiones de montaña', en la que ha participado junto al presidente asturiano, Adrián Barbón. Durante esta jornada, que ha tenido lugar en Santander, los presidentes han reclamado de nuevo una financiación autonómica en base al coste real de los servicios y no en función del número de la población, defendiendo que sus comunidades comprenden "la España real" y cuentan con territorios rurales dispersos y población envejecida que tiene "derecho a tener los mismos servicios que todos los españoles".

"Tenemos una presidenta de Madrid que se le ha ocurrido decir ayer nada menos que lo siguiente: que el problema del despoblamiento es que no bajamos los impuestos", ha comenzado Revilla. "Que no cobremos impuestos, que aprendan de Madrid donde va la gente porque no se pagan impuestos. Madrid lo pagamos todos", ha resaltado.

Todo está en Madrid

A continuación, el presidente cántabro ha puesto un ejemplo práctico, los gastos de protocolo usados para viajes. "Por curiosidad pregunté yo en estos años de los 20.000 euros que tengo, dónde los había fundido: el 90% en Madrid". Además, ha resaltado que lo mismo le ocurre al resto de presidentes autonómicos y a los directores de las empresas. "El 72% de los domicilios sociales de las empresas están en Madrid".

"Y si hay que ir a vender hay que ir Madrid porque allí está FITUR, ARCO,... . Porque allí van todas las carreteras, todos los aviones, todos los trenes. En una distribución geográfica donde todo acaba en Madrid. Y allí está hasta el Vaticano, y cada día más y más". El presidente ha señalado que es con este centralismo con el que hay que hacer algo.