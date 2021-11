Chocolates Valor compleix el seu 140 aniversari amb uns beneficis de 10,6 milions

El president executiu de l'empresa, Pedro López, ha destacat, en un comunicat, la "satisfacció amb les xifres aconseguides en aquest exercici, una vegada s'ha reajustat el consum en la llar, després de finalitzar l'estat d'alarma hem tornat a les rutines normals, tant en el treball com en els moments d'oci".

A més, López ha explicat que s'ha mantingut l'esforç inversor de Chocolates Valor amb una injecció de 4,5 milions d'euros entre les seues plantes de La Vila Joiosa i Ateca. Un import destinat, en la seua major part, a mantindre l'aposta per incrementar la capacitat productiva i d'innovació de les marques de la companyia, amb l'objectiu d'assumir el creixement previst en la demanda de producte.

"Com a resultat de la seua aposta per la inversió, la qualitat i la innovació dels seus productes, la marca Valor ha aconseguit un any més el suport i reconeixement dels consumidors com la segona marca en la categoria de tauletes, amb el 17,4% de la quota de mercat".

També ha afegit que es consolida com el "referent absolut" del "plaer adult" a través del seu lideratge "indiscutible" en el segment d'alts percentatges de cacau. "Són moltes les generacions que han crescut amb els nostres snacks", apunta López, per a qui ha sigut especialment important el treball desenvolupat durant aquests anys per a aconseguir reconectar amb el públic.

"A açò se suma la bona progressió de la marca en altres categories, com la de cacaos solubles, on Valor ha liderat el naixement del segment d'alt percentatge de cacau, amb els seus propostes Cacao Puro 100% Natural, Cacao Negro 70% i el recent Cacao Intenso 50%, amb el qual es completa la gamma de propostes de la companyia", ha agregat.

RECUPERACIÓ XOCOLATERIES

Finalment, la cadena de xocolateries de Valor ha aconseguit recuperar-se després de les dificultats patides en tot el sector d'HORECA durant la pandèmia i ha sumat cinc noves obertures durant l'exercici amb l'engegada de nous locals a Albacete, Elx, València i dos xocolateries a Benidorm.

D'aquesta manera, Valor suma ja un total de 39 xocolateries i reforça la seua posició com la franquícia de xocolateries número 1 a Espanya. A més, ha destacat també l'adquisició de la companyia lusitana Chocolates Imperial per part del grup xocolater.