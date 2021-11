Cs lamenta la "oportunidad perdida" en el Pleno provincial para apoyar "sin fisuras" a los autónomos

Según ha indicado Rodríguez en una nota de Cs, "PSOE, IU y Podemos han apostado por la cobardía y el interés partidista, en lugar de pensar en el interés de los autónomos granadinos, a quienes Sánchez les ha preparado un 'regalito' para el año nuevo: una subida en las bases mínimas de la cotización".

En este sentido, el diputado provincial de Cs ha afirmado que "es lamentable" que el PSOE de Granada "no haya querido proteger ni defender los intereses de los trabajadores por cuenta propia, uno de los colectivos que están sufriendo con mayor intensidad las consecuencias económicas derivadas de la covid, al verse obligados a reducir notablemente su actividad, cuando no a cerrar directamente su negocio al no ser capaz de afrontar la actual situación". Ha cifrado en "un 70 por ciento los autónomos de la provincia que no saben lo que significa la recuperación, mientras que prácticamente un 30 por ciento no espera recuperarse hasta 2023".

"Precisamente para aliviar esta situación que están sufriendo los autónomos granadinos, el Gobierno de Cs en la Junta de Andalucía, a través de la Consejería naranja de Empleo, ha puesto en marcha diversas medidas con el objetivo de consolidar el mantenimiento y la creación de empleo; entre las que destacan la ampliación de la tarifa plana para autónomos hasta septiembre de 2022, rebajando el coste hasta 60 euros el segundo año y de la que se han beneficiado más de 18.000 nuevos autónomos andaluces", ha afirmado.

"Estas medidas han demostrado tener una repercusión positiva en Granada y en el resto de Andalucía, ya que en el mes septiembre, gracias a las políticas liberales de Ciudadanos, hemos alcanzado un nuevo récord de número de autónomos", ha añadido.

Por ello, "ante esta evidencia de cifras y datos", el portavoz de Cs ha afirmado que "no entiende que PSOE, IU y Podemos quieran poner trabas a nuestra tierra y a nuestros autónomos, precisamente ahora que Andalucía está creciendo como no lo había hecho nunca".

"Son estas políticas incentivadoras de empleo, y no los mazazos de Sánchez, las que constituyen el camino correcto para la estimulación y mantenimiento de empleo en nuestra tierra, y nos habría gustado que así lo hubiese entendido el equipo de gobierno socialista en la Diputación granadina", ha indicado.