Així és el canvi de la metròpolis cap a la mobilitat sostenible

Una de les estratègies per millorar la qualitat de l’aire en un entorn que està tan densament urbanitzat com és l’àrea metropolitana de Barcelona és apostar per la mobilitat sostenible.

Es tracta d’aconseguir la "descarbonització de l’economia", ja que la mobilitat és responsable "del 80% de les emissions contaminants locals", va precisar Marc Iglesias, cap de secció de la mobilitat sostenible de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Fa anys que des de l’AMB s’implementen diferents accions per millorar la xarxa de transport públic, acompanyar la transició als vehicles privats elèctrics o híbrids, i impulsar el canvi d’hàbits com l’ús de la bicicleta i els aparcaments d’intercanvi P+R.

Els fons Next Generation

Per a agilitzar aquesta transformació entre l’AMB i els municipis metropolitans aspiren a obtenir 230 milions dels fons europeus Next Generation, per finançar diversos programes en un 90%.

D’aquesta xifra, uns 40 milions s’aplicarien a 19 projectes impulsats per l’AMB; altres 175 milions esperen ser rebuts per municipis de més de 50.000 habitants i 13,6 milions d’euros més pertanyen a plans elaborats per ajuntaments amb una menor població.

Aquests programes s’estructuren al voltant de quatre grans eixos. Un d’ells és la implantació de la zona de baixes emissions (ZBE) als municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat.

Aquestes se sumaran a les restriccions d’accés a vehicles sense distintiu ambiental de la DGT que ja apliquen a la ZBE Rondes BCN (integrada per cinc municipis metropolitans: Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i l’Hospitalet) i a les ZBE locals de Sant Cugat i Sant Joan Despí.

Apostar per la bicicleta

Una altra línia d’acció és impulsar l’ús de la bicicleta. Els 23 milions sol·licitats als fons Next Generation contemplen diverses accions com ampliar el nombre de places Bicibox, per oferir un estacionament segur prop de punts de connexió amb transports urbà.

També s’aspira a estendre i millorar la senyalització de la Bicivia, "una xarxa que estructuri tot el territori metropolità i una els diferents municipis, ja que fins ara hi ha moltes parts sense connectar", va dir Maite Pérez, responsable de planificació i mobilitat sostenible de l’AMB. L’actual xarxa e-Bicibox, el sistema d’ús compartit de bicicletes elèctriques, consta de 300 bicicletes elèctriques repartides en 48 estacions.

L’objectiu és reemplaçar-lo per un sistema d’estacions obertes similar al Bicing, que s’estendrà a un total de 15 municipis, va explicar Rossend Bosch, responsable de projectes de mobilitat sostenible.

L’AMB impulsa l’extensió de bicivies entre els municipis. AMB

A més, es busca impulsar la ciclologística, que és la distribució de mercaderies en dues rodes, mitjançant "la construcció i implantació de plataformes de distribució urbana de mercaderies a través de carbobikes", va indicar Pérez.

Els nous busos sense emissions

Segons va precisar el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda, un dels principals objectius de la seva àrea és "continuar millorant i potenciant el servei del Bus Metropolità, un dels eixos vertebradors del transport públic de la metròpoli", on "l’accessibilitat, la comoditat i la seguretat són elements clau per als usuaris".

Aquesta estratègia gira entorn de tres eixos: "les parades, els vehicles i els serveis", va indicar Guillem Alsina, cap de servei de planificació del transport públic. El programa per adquirir un total de 162 autobusos elèctrics per a la flota de Bus Metropolità, que té un pressupost de 19,9 milions d’euros, és un dels de major quantia entre presentats als fons Next Generation.

L’objectiu és que el 2024 el 90% de la flota sigui de baixes emissions, entre unitats híbrides i elèctriques; un notable creixement des del 27,75% actual.

Més accessibilitat a les parades

Actualment als municipis hi ha un total de 100 plataformes d’accessos als autobusos "i ara estem elaborant un nou contracte per a instal·lar unes 70 més", va dir Alsina.

En aquestes noves parades hi haurà un redisseny de la zona d’espera per guanyar en comoditat i també aconseguir més seguretat.

A més, es garantirà un millor accés a les persones amb mobilitat reduïda. Per exemple, una pavimentació podotàctil ajudarà les persones invidents a accedir al vehicle. Els treballs en aquestes 70 parades s’iniciaran el primer trimestre de l’any que ve, i comptaran amb un pressupost de més de 720.500 euros.

Millorar la freqüència

Una de les claus per millorar la freqüència de pas dels autobusos metropolitans és mantenir la seva prioritat de pas en les vies d’accés.

Actualment l’AMB està treballant en la construcció d’un carril bus en tretze quilòmetres de la C245, entre Castelldefels i Cornellà; que se sumen a carrils "més curts però també importants com els de Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi", va assenyalar Guillem Alsina.

Més digitalització del transport

La promoció de transport públic va de la mà d’una major digitalització del servei per millorar la informació i l’accessibilitat.

Entre els projectes presentats es troben programes per digitalitzar la infraestructura de les estacions del metro de Transports Metropolitans de Barcelona, implementar plataformes per planificar viatges, millorar la compra de bitllets i abonaments de transport per canals electrònics i posar en marxa tecnologies que puguin facilitar l’accés al transport a les persones amb mobilitat reduïda o a les que tinguin necessitats especials.

La T-Verda Metropolitana

Una altra iniciativa de l’AMB per la descarbonització de la mobilitat és la promoció de la T-Verda Metropolitana.

La proposta és que l’usuari que es comprometi a enviar al desballestament el seu vehicle contaminant rebrà una targeta per desplaçar-se de manera il·limitada per la xarxa de transports públics de l’ATM durant un període de tres anys.

Des d’agost de 2017 ja s’han lliurat 13.000 targetes, és a dir que a l’àrea metropolitana de Barcelona hi ha aquest nombre de vehicles contaminants que s’han retirat de circulació.

Estratègies per a usar menys el cotxe

El sistema Park & Ride de l’AMB permet deixar gratuïtament el cotxe en un pàrquing per a prendre un transport públic al seu destí i es gestiona amb una aplicació. L’objectiu és reduir el nombre de cotxes que es desplacen per l’àrea metropolitana de Barcelona.

Actualment hi ha 450 places del sistema Park & Ride. AMB

Ara hi ha 450 places en sis bescanviadors, com el recentment instal·lat al Carrefour de Cornellà, el primer en un centre comercial. Al desembre el número creixerà amb 150 places més al costat de l’estació de Rodalies de Viladecans. L’objectiu és arribar a les 1.500. Segons Guillem Alsina, cap de servei de planificació del transport públic, "la idea és signar convenis amb els ajuntaments i augmentar aquest número".

L'Aerobús, la millor manera d'arribar a l'aeroport

Des del 22 de juliol l’Aerobús connecta el centre de Barcelona amb l’aeroport amb un servei que funciona les 24 hores, i que es realitza amb una nova flota integrada per 27 vehicles híbrids i sis elèctrics.

Les unitats tenen els serveis de wifi i carregadors USB a bord, i s’ofereix nous paquets de tarifes combinats amb altres mitjans de transports de la ciutat, que permeten enllaçar amb els busos i el metro de TMB.