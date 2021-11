Teodoro García Egea demuestra su talento musical enviando varios vídeos a 'Todo es mentira'

NOT TALENT



El otro día dijimos que @TeoGarciaEgea no tenía talento musical y nos ha enviado dos vídeos demostrando que domina a la perfección la música.



Lo sentimos mucho, no volverá a ocurrir 🙏https://t.co/paDefSEoKU #TodoEsMentira24N pic.twitter.com/l4Zb4oq4no