L'oci nocturn rebrà una nova línia d'ajudes de la Diputació de Castelló en 2022

Així ho han acordat representants del sector i la diputada de Turisme, Virginia Martí, en una reunió per a explorar fórmules que facen possible que els recursos previstos que no s'han pogut assignar en les ajudes de 2021 redunden en benefici de l'oci nocturn, explica la corporació provincial.

El pla s'activarà una vegada que s'incorporen els romanents al pressupost de 2022. Prèviament, els responsables d'ON! CASTELLÓN entregaran una proposta que serà valorada pels tècnics del patronat provincial de Turisme.

Aquest òrgan suggerirà la possible orientació que es puga donar a les ajudes, ja siga en concepte de digitalització, promoció publicitària o unes altres que puguen considerar-se convenients.

Encara que en aquest exercici s'havia engegat una línia específica d'ajudes a l'oci nocturn per valor de mig milió d'euros, les bases dels quals van ser negociades amb els empresaris, només ha sigut possible transferir 117.000 euros al sector.

La setmana passada, el president de la Diputació, José Martí, va remarcar que els recursos que es van consignar en el seu moment per al sector "estan ací" i la intenció és que arriben als seus destinataris, "sempre dins de les possibilitats que ofereix la llei".