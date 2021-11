Feijóo reitera al Gobierno que legisle para "generalizar" el certificado covid en España, "metida en sexta ola"

20M EP

NOTICIA

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este miércoles que el Gobierno central "no dé la cara" y no haya legislado sobre el uso del certificado covid-19 en el conjunto del Estado. Galicia pide que se generalice esta credencial para actividades como la hostelería, tal y como pretende implantar en la Comunidad gallega, pero el mandatario autonómico critica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no dé pasos en este sentido, lo que provoca un "evidente caos" en España al respecto del uso de esta acreditación.