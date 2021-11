En Sálvame ha estallado una bomba informativa: Bernardo Pantoja, hermano de Isabel y padre de Anabel, ha sido, supuestamente, infiel a su mujer Junco. Según Kiko Hernández, el miembro del clan Pantoja está engañando a su mujer con otra, y ha llevado una carpeta con casi 300 mensajes que lo demuestran.

Jorge Javier Vázquez ha leído el primero de los mensajes de Bernardo Pantoja a su amante, entre las risas de los colaboradores: "Yo te comeré casi toda entera, y dejaré un cachito para tenerte toda una vida. Yo te comería muy feliz". Según Lydia Lozano, el matrimonio estaría pasando una mala racha, ya que Junco estaría harta de la actitud de Bernardo Pantoja con ella.

Subido en un atril en medio del plató, Kiko Hernández ha pedido a todo el clan Pantoja que estuvieran atentos a la televisión, porque iba a desvelar todos los mensajes del hermano de la tonadillera. La misteriosa 'amante', de nombre Rocío y de Triana (Sevilla), sigue hablando con Bernardo a través de mensajes, y este se sorprende de que ella esté soltera.

Mensajes ente Bernardo Pantoja y la misteriosa Rocío, de Triana GTRES

Kiko Hernández también ha desvelado que todos los mensajes son solo de dos días: 22 y 23 de noviembre; y que Bernardo aún ni siquiera sabría cómo es Rocío físicamente. Pero esta sí que le pide una imagen a él, y Bernardo le envía una imagen suya de hace varios años.

Jorge Javier ha aprovechado para contactar con Anabel Pantoja y le ha preguntado por los mensajes de su padre: "Me parece muy divertido, pero yo no sé nada. Yo creo que es una tontería de mi padre y ya está".

Uno de los mensajes entre Bernardo Pantoja y Rocío GTRES

Los mensajes van subiendo de tono, mientras Bernardo sigue insistiendo en que le encantaría conocerla y estar con ella. Rocío trata de pararle los pies, diciendo que qué pasaría con Junco, pero él responde que ya no duerme con ella. Mensajes como "Te comería todo lo posible. Te comería toda entera. Qué ganas de que estés aquí. Estás de rechupete" han producido risa a los colaboradores, que han comentado los mensajes, sobre todo porque este ni siquiera sabe quién es la chica.

Y, tras esos mensajes, Kiko Hernández ha desvelado un audio de Bernardo para callar las críticas que dicen que los mensajes son falsos. "Buenos días, princesita. ¿Dónde te encuentras? ¿Vienes para acá? Me tienes loco. No sé lo que me pasa contigo. Te veo muy linda, muy bonita, muy guapa. Como una estrella del cielo", decía el audio