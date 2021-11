Andrea, de 'La isla de las tentaciones', se sincera hablando de sexo: "El 'satisfyer' me da miedo"

La exparticipante de La isla de las tentaciones, Andrea Gasca, ha decidido sincerarse sobre el tema del sexo y hablar abiertamente de su vida sexual. La influencer ya adelantaba que mucha gente iba a sorprenderse con sus respuestas.

La joven ha querido dejar claro desde el principio que no le gusta tener relaciones de manera esporádica, sino que prefiere que sea con una persona con la que tenga confianza.

En la práctica se considera "tradicional" y confiesa que no le gustan los chicos que "creen que están en una película". "A mí estar mucho rato me aburre, yo con 15 minutos tengo suficiente", explicaba la catalana, que considera que "el porno ha hecho mucho mal".

De hecho, su peor experiencia sexual tuvo que ver con un chico que hacía "muchas cosas raras". Ella, por su parte, prefiere posturas más clásicas, siendo su preferida cuando está encima.

Otra mala experiencia que vivió en el terreno sexual fue cuando un chico trató de grabarle sin su consentimiento mientras mantenían relaciones. Reconoce que no le gustaría participar en algo así, y que tampoco formaría parte de una película para adultos, aunque le ofrecieran mucho dinero: "No es por la imagen, porque eso por mucho dinero me da igual, es por la frialdad."

Asimismo, ha confesado que no ha practicado sexo en lugares públicos y que solo pensar en hacerlo en un baño le da "asco". Tampoco ha participado nunca en un trío ni ha tenido relaciones con una mujer, y confiesa que ninguna de las dos cosas le llama la atención. Lo mismo le ocurre con los juguetes sexuales, que apenas ha probado: "El satisfyer me da miedo".

Andrea, que perdió la virginidad a los 17 años con su novio, dice no haberse acostado con más de quince chicos en toda su vida y defiende que recuerda todos los nombres de la lista porque los conocía a todos.

Del mismo modo, ha explicado que actualmente está soltera y que no "fantasea" con nadie. "Que triste es mi vida", se lamentaba al darse cuenta que no tenía respuestas para muchas de las preguntas y tras explicar que ahora está muy "tranquila" y que está "sola".