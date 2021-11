Calero: "La reforma de la Llei mordassa dona major seguretat a les persones però també seguretat jurídica a la Policia"

Calero, després de mantindre una reunió per a coordinar el pla de vialidad hivernal 2021-2022, s'ha referit així a la concentració 'Contra la Reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana', coneguda amb 'Llei mordassa' que ha organitzat la plataforma "No a la España Insegura" enfront de les Delegacions de Govern per tota Espanya.

En eixe sentit, ha recalcat que és "l'objectiu i el ferm compromís" del Govern per derogar l'anomenada 'Llei mordassa" que va engegar el PP i que ha agradat "tan poc".