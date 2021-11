València crearà un servei d'Atenció a la Malaltia Mental en 2023 després de signar un contracte-programa amb la Generalitat

La ciutat de València rebrà 82,5 milions d'euros de la Generalitat en quatre anys per a Serveis Socials. L'alcalde, Joan Ribó, i la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, han presentat aquest dimecres el contracte-programa 2021-2024 subscrit entre totes dues administracions, una figura que substitueix a l'antiga subvenció nominativa anual del Govern autonòmic i que permetrà, com a principal novetat, crear un nou servei d'atenció a persones amb malaltia mental i contractar fins a 291 nous professionals amb un augment de la inversió del 400% respecte a 2015.

El 40% dels nous contractes seran per a auxiliars administratius, la qual cosa busca alleugerir les sol·licituds de dependència i de l'ingrés mínim vital. Els diners, que es complementaran amb una aportació municipal de 5 milions d'euros, es destinarà a elaborar cinc eixos principals: un diagnòstic sobre la realitat de la població LGTBI, atenció a la infància i l'adolescència, atenció diürna per a persones majors, seguiment i atenció de la salut mental i per a l'impuls dels consells socials d'integració social.

La principal novetat és el nou servei d'atenció a les persones amb malaltia mental l'objectiu del qual, segons ha exposat Ribó, és facilitar els seus usuaris una atenció diürna de suport psicosocial i accions de seguiment "perquè puguen aconseguir, dins de les seues possibilitats, la seua integració social i laboral i la màxima qualitat de vida". L'alcalde ha assenyalat que les persones amb trastorn mental "han format part històricament dels grups socials més desfavorits i oblidats" i "la pandèmia ha evidenciat la necessitat d'implementar nous serveis per a millorar la nostra salut mental".

Segons han detallat tant Ribó com Oltra, el nou contracte-programa suposa "ordenar el sistema de benestar social" de la ciutat i dotar-lo "d'estabilitat financera", més enllà dels vaivens pressupostaris de cada any amb els esmentats 82,5 milions per al període de vigència del conveni. Així, les quatre anualitats preveuen un augment gradual dels recursos que transferirà la Generalitat al Consistori: 18,97 milions d'euros en 2021, 21 milions en 2022 i 2023 i 21,35 milions d'euros en 2024.

Els plans de l'Ajuntament també passen per crear, al marge del servei d'atenció a la salut mental, un nou servei d'atenció diürna per a persones majors, amb el finançament de dos dels quatre centres de dia previstos: el de Tres Forques (amb 80 places) i el de la Puríssima (50 places).

De la mateixa manera, realitzarà un diagnòstic sobre la realitat de la població LGTBI de la ciutat, formarà un equip especial d'atenció a la infància i a l'adolescència amb més recursos i impulsarà els consells locals socials d'integració social des dels centres municipals.

La vicepresidenta Oltra ha definit com "molt emocionant" la posada en marxa del contracte-programa a València i l'ha definit com "un contracte amb la ciutadania per a garantir els serveis socials que mereix: dignes i ben dotats econòmicament per a totes les persones, no sols per a les més vulnerables".

A més, ha subratllat l'"oportunitat laboral" que suposarà la contractació de 291 professionals de psicologia, dret, treball social, educació social, integració social i auxiliars administratius.

La vicepresidenta s'ha referit com "la pedra angular" de l'actual Sistema Públic Valencià de Serveis Socials a la Llei de Serveis Socials Inclusius "que ha deixat arrere les polítiques basades en l'assistencialisme, la mirada caritativa i paternalista i, a vegades, també clientelista".

Aquesta llei, ha assegurat, és l'instrument jurídic que "blinda" els drets socials de la ciutadania valenciana, que planifica, ordena i corregeix "la gestió del passat amb un canvi de paradigma cap al sistema públic digne, deixant a un costat el mercantilisme, i cap al municipalisme".

Ha sigut el desenvolupament d'aquesta llei la que ha permés posar en funcionament "instruments essencials" com, per exemple, el contracte-programa, que protegeix les plantilles dels serveis socials d'atenció primària amb el finançament dels respectius equips professionals.