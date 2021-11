Martínez (APV) descarta retards en l'ampliació nord amb el relleu de Toledo per Rodríguez: "Hi ha continuïtat total"

Segons Martínez, el nou president de Ports de l'Estat coneix tota la casuística del port i la seua figura suposa una "continuïtat total" en la institució, ja que és qui estava portant la tramitació de la futura terminal nord. "No cap retard en absolut", ha assegurat.

Així ho ha manifestat durant la presentació de la 'Aliança Net-Zero Mar' a València, l'últim acte en el qual ha participat Toledo com a president de Ports de l'Estat, en ser preguntat sobre si el seu relleu influirà en la tramitació del projecte d'ampliació del port valencià.

Martínez creu que serà una "transició raonablement senzilla i molt fàcil" i veu "molt complicat que es retarde, tot el contrari", ha insistit.

Quant a Francisco Toledo, el president de l'APV ha lamentat la seua marxa per ser "una persona coneixedora de tots els temes del port" i "amic des de fa molts anys". Així, li ha desitjat "la major sort possible en el seu retorn a la universitat: "és més tranquil segur que Ports de l'Estat", ha bromejat, "i ho gaudirà una altra vegada com una nova joventut".

Precisament, Toledo ha assenyalat que el projecte "està ara mateix en mans de Port de València, que ha de tramitar el projecte i quan ho tramite seguirà els tràmits oportuns", açò és, "Ports de l'Estat ha de fer un informe preceptiu i en el seu moment ho farà".

"COM NO CALLA I DIU TANTES COSES"

Martínez ha sigut preguntat també sobre les declaracions que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va realitzar diumenge passat en l'acte de clausura de la III Assemblea Nacional dels comuns a Barcelona, on va dir que en els projectes d'ampliació del Port de València i l'Aeroport de Barcelona-El Prat hi ha una "dialèctica igual, que és el menyspreu a la vida".

Sobre aquest tema Martínez ha manifestat: "Com no calla i diu tantes coses, no sé què comentar". I ha afegit que "si tanquem totes les coses que fan emissions, començant pels vaixells, acabarem en l'Edat de Pedra, en el Paleolític".

En aquest sentit ha argumentat que "el cotxe emet, el tren emet, el frigorífic de casa fa emissions de CO2" pel que "si ens plantegem d'una manera radical la supressió de les emissions de CO2 pot ser que acabem en el Paleolític", ha insistit.