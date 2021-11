Ribó defèn a Oltra i a Díaz com a grans candidates a la Generalitat i al Govern: "Veig avantatges"

Així, el primer edil ha indicat que no veu "inconvenients" en açò sinó "avantatges". No obstant açò, ha assenyalat que encara falta temps per a les eleccions i ha apuntat que eixes qüestions s'han d'"anar coent, decidint i negociant".

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de presentar el contracte programa entre la Generalitat i l'Ajuntament de València en matèria de serveis socials, preguntat per si creu que Oltra és la "candidata més viable" per a la Generalitat i per la possibilitat de consensuar una llista conjunta en la qual estiguen Compromís i Unides Podem.

"Estem a un any de les eleccions. No pareix una hipòtesi bastant raonable pensar en eleccions al llarg de 2022", ha afirmat.

Després d'açò, el responsable municipal ha manifestat que "amb totes les variables que es puguen produir", Mónica Oltra "és una gran candidata per a les eleccions autonòmiques" i "Yolanda Díaz, una gran candidata en les eleccions a nivell estatal".

Preguntat per si veu algun impediment en açò, Joan Ribó ha respost que no. "Impediments no, veig avantatges", ha exposat l'alcalde.

"PRIMER SEMESTRE DE 2022"

D'altra banda, respecte a si serà de nou cap de llista per a l'Ajuntament de València en els pròxims comicis municipals, Ribó ha emplaçat de nou al final del primer semestre del pròxim any per a abordar eixa qüestió.

"Eixe és un tema que hem quedat que anem a pensar fins que s'acabe el primer semestre de 2022 i mantinc el que vaig dir en el seu moment", ha subratllat.