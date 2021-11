La Comunitat Valenciana detecta 662 casos de violència masclista entre gener i octubre de 2021

Com a balanç, fins el 485.282 dones han participat des que es va engegar en 2015 de forma sistemàtica. Durant aquests set anys s'han detectat 10.568 casos, la qual cosa suposa un 2,17% del total de dones participants.

En 2021, per províncies, el qüestionari de garbellat de violència de gènere s'ha realitzat a 24.062 dones a Alacant, 2.786 a Castelló i 14.960 a València, amb la detecció de 352 casos positius a Alacant, 56 a Castelló i 254 a la província de València.

El nombre de dones garbellades en 2020 i 2021 és menor que en 2019 a causa de l'impacte de la pandèmia, que ha suposat un descens considerable en la presencialitat en els centres d'atenció primària, explica el departament d'Ana Barceló amb motiu del Dia Internacional d'Eliminació de la Violència contra les Dones del 25N.

PREVENCIÓ A PARTIR DELS 14 ANYS

En concret, el personal de centres de salut i hospitals valencians realitza aquest qüestionari per a previndre i detectar possibles casos de violència de gènere a qualsevol dona major de 14 anys que acudeix a una consulta per qualsevol motiu. Si hi ha indicis de violència, els sanitaris valoren la necessitat d'establir un pla específic d'intervenció.

Cada any participen professionals de tot l'àmbit sanitari amb la finalitat de que, quan una víctima accedeix al sistema, des del personal d'admissió fins als nivells més especialitzats que li atenen, tinguen la sensibilització i formació adequada per a poder actuar de manera òptima. En 2021 s'ha format a 2.500 professionals sanitaris.

La direcció general de Salut Pública va impulsar en 2009 la redacció d'un protocol de prevenció i d'atenció a la violència de gènere i una guia per a professionals, amb el disseny i implementació d'un instrument validat per a la seua detecció i prevenció (aplicació SIVIO) des de 2012.

Va ser en 2015 quan la ferramenta informàtica, que funcionava fins al moment de forma pilot en algun departament, es va millorar i es va generalitzar el seu ús en tots els departaments. Aquesta aplicació està integrada en la història clínica electrònica i recentment ha millorat les seues funcionalitats facilitant la prevenció, atenció i seguiment de la violència masclista des del sistema de salut.

Des de 2019, el nou protocol d'atenció integral, sanitària i judicial a víctimes d'agressions sexuals, que s'aplica en tots els servicis d'urgència dels hospitals i en atenció primària en coordinació amb el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), estableix una acció coordinada amb la resta d'àmbits implicats.

Jutjats de guàrdia, medicina forense, forces i cossos de seguretat, oficines d'atenció a les víctimes del delicte i centres dona 24 hores han participat en la seua elaboració amb expertes en igualtat i en violència sobre la dona.