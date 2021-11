El Hospital Universitario de Navarra recomienda que no acudan como acompañantes de pacientes quienes no estén vacunados

Ante el incremento de casos COVID-19 y el aumento de los ingresos hospitalarios, desde el Servicio de Medicina Preventiva e Higiene Hospitalaria del Hospital Universitario de Navarra se recomienda que no acudan como acompañantes de los pacientes las personas que no estén vacunadas, aquellas que se encuentren en seguimiento por ser contacto estrecho de un caso COVID-19 (en los casos en los que la persona esté vacunada y no requiera hacer cuarentena, no podrá ser acompañante de pacientes por tratarse de personas vulnerables) o si tienen algún tipo de sintomatología respiratoria.