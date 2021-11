Lambán se pregunta "por qué se plantean problemas" a los 'cacahuetes' de la Expo

Lambán ha recalcado que la propuesta de crear viviendas en los 'cacahuetes' es "en el ámbito del pacto, independientemente de que el Gobierno pueda actuar en cualquier municipio".

"Creo que el Ayuntamiento está a favor de las viviendas de alquiler y no entiendo por qué, desde que anuncié la medida, no se ha hecho por parte del municipio más que plantear problemas y generar dudas antes de conocer el proyecto porque no lo hemos presentado", se ha quejado Lambán, quien ha añadido: "No nos lanzamos a una aventura de esta naturaleza sin saber positivamente que se puede hacer".

También ha señalado que "la ventaja de los cacahuetes es que es una actuación que se puede hacer con relativa rapidez, mucho más rápida que con una construcción nueva y en la ciudad consolidada", en una zona que "mientras no tenga vivienda no estará plenamente integrada en la ciudad", opinando que el antiguo recinto Expo sin viviendas es como "el desierto del Sáhara", por lo que el proyecto "le viene de maravilla".

LA ROMAREDA

En otro orden de cosas, Javier Lambán ha considerado que "todos" deben "arrimar el hombro" para que la ciudad de Zaragoza tenga un estadio de fútbol "en condiciones", puntualizando que "la iniciativa le corresponde al Ayuntamiento y el propio club" y el Gobierno regional debe "opinar y echar una mano".

Ha asegurado que el Ejecutivo regional quiere "estar en el tema desde el origen y participar en la decisión de dónde se hacen las cosas si hay un campo nuevo", proponiendo "empezar el proyecto desde un folio en blanco" para emprender esta actuación "con absoluta transparencia, sin ningún tipo de opacidad".

Sobre la posibilidad de aplicar para el nuevo estadio zaragozano el modelo de Bilbao, Lambán ha dicho: "No veo a Ibercaja poniendo dinero y no hay instituciones que tengan dinero, ni el Ayuntamiento ni el Gobierno nadan en abundancia como para financiar un campo de fútbol", por lo que "el modelo tendrá que ser distinto", insistiendo en que "no se dan ni de lejos las condiciones" del País Vasco, que "como consecuencia de ese agravio que es la financiación tiene mucho dinero y aquí no nos desenvolvemos en esas circunstancias".

Por último, el presidente aragonés también ha opinado sobre el proyecto olímpico de invierno de 2030, considerando que, en Cataluña, si la CUP no se suma a la mayoría para aprobar los Presupuestos de aquella Comunidad -ponía como condición renunciar a los Juegos de 2030-, tendríamos que considerar una ventaja ese cambio". También ha expresado: "Yo me consideré casi experto en Cataluña y hace años considero que no tengo ni idea; ni los catalanes tampoco".