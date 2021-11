Monago cree que el Gobierno afronta la reforma de la Ley de Seguridad "escuchando a los malos y no a los buenos"

Así lo ha indicado en la concentración que frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, han convocado los principales sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

"No ha escuchado a los representantes en este caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sí ha escuchado a los nacionalistas, a los radicales, en definitiva en los que apoyan a los malos", ha sostenido Monago, quien añade que "cuando eso es así en un Estado de Derecho y en un sistema democrático las cosas salen como salen, saldrán mal".

Y es que, para Monago, una Ley de Seguridad que "desampara" a las FCSE "no puede traer nada bueno", de manera que "las garantías al final de los que van con el ladrillo en las manifestaciones y no de los que van en este caso con la Constitución en la mano no fortalece nuestro sistema de libertades, sino que hace que ganen espacio los que quieren destruir nuestro sistema democrático y de libertades".

Por ese motivo ha acudido a la convocatoria, porque no le "gusta" la reforma planteada de la Ley de Seguridad, ha incidido José Antonio Monago, que se ha referido a alguna de las "pinceladas" de dicha reforma como que a la hora de la identificación de un detenido se pasaría a reducir los plazos de seis a dos horas cuando la detección "muchas veces no es fácil" ni tampoco las tareas de averiguación.

También considera una "merma de derechos" de los propios actuantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en tanto que "pueden ser grabados por cualquier ciudadano en las actuaciones que están haciendo".