Ribó té "esperança" que el relleu en Ports de l'Estat supose una nova DIA per a l'ampliació

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de presentar el contracte programa entre la Generalitat i l'Ajuntament de València en matèria de servicis socials, preguntat pel relleu en la presidència de Ports de l'Estat.

El primer edil ha assenyalat que és "molt ràpid" per a valorar eixe canvi. "En aquests moments no puc fer una valoració", ha dit. No obstant açò, ha comentat que li ha "estranyat una mica la poca persistència" de Francisco Toledo com a responsable d'eixe organisme.

Així mateix, ha expressat "esperança" per si eixe relleu planteja "la necessitat de fer un estudi d'impacte ambiental adequat, respecte als paràmetres actuals", amb vista a l'ampliació del port de València. "És només un desig, no sé si això es podrà verificar o no. No tinc dades", ha agregat.

Pel seu costat, la vicepresidenta, portaveu del Consell i titular autonòmica d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que ha presentat amb Ribó el contracte programa de servicis socials en la capital valenciana, ha descartat opinar sobre el canvi en Ports de l'Estat per "no conéixer exactament què implica" atés que "s'acaba de produir".

"TINDRE CONEIXEMENT DE CAUSA"

Preguntada per eixe relleu després que el cap de setmana passat considerara que en els projectes d'ampliació del port de València i l'aeroport de Barcelona-El Prat hi ha una "dialèctica igual que és el menyspreu a la vida i a poder habitar aquest planeta", Oltra ha afirmat: "No em puc fer una idea, s'acaba de produir el canvi".

Així, la vicepresidenta ha exposat que no li agrada "opinar fins a no conéixer exactament el canvi què implica". "Em pareix que en la política s'opina massa ràpid i a mi m'agrada tindre coneixement de causa per a opinar", ha agregat.