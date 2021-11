Oltra, sobre el terme 'violència obstètrica': "No criminalitza a ningú, defèn a les víctimes"

Oltra s'ha pronunciat d'aquesta manera després de presentar el contracte programa entre la Generalitat i l'Ajuntament de València en matèria de servicis socials, preguntada per la proposta per a incloure eixe terme en la llei de 2012 contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i per les crítiques d'alguns professionals.

La responsable autonòmica ha agregat que contemplar eixa expressió en la norma també "permet la definició de eixa violència obstétrica". "En la llei valenciana de violència contra les dones hi ha un article, el tres, on es defineixen les violències que es donen sobre les dones: la física, la psíquica, l'econòmica, els matrimonis forçosos o les mutilacions genitals. Totes les violències que es poden donar sobre les dones", ha explicat.

Així mateix, ha comentat que eixa norma es va adaptar "al Conveni d'Istanbul fa tres anys" i ha detallat que "ara, la qual cosa es vol és completar" eixes definicions amb aquest terme. Ha destacat que es tracta d'una expressió contemplada per "l'Organització Mundial de la Salut, el Consell d'Europa i tots els organismes internacionals" per a referir-se a eixe tipus de violència.

"Això no criminalitza a ningú, això és el que defineix la condició de víctima", ha considerat Oltra. "Si una dona ha patit això, per exemple, en l'estranger i ve al nostre país, hem de poder reconéixer la condició de víctima i poder atendre-la en els nostres sistemes de protecció i en els centres dona", ha plantejat.

Així, ha defès que eixa dona puga ser "atesa per una psicòloga, per una treballadora social o remesa -a un centre sanitari- si necessita algun tipus de reconstrucció de genitals o d'òrgans reproductors". "Tot això ho permet la definició de què és la violència obstétrica", ha insistit.

La responsable autonòmica ha repetit que eixe terme, "igual que la definició de les altres violències sobre la dona no criminalitza a ningú, sinó que defineixen a les víctimes". Preguntada per si eixa expressió pot induir a pensar que hi ha un "bàndol maltractador", ha respost que "no es tracta de bàndol maltractador" i ha ressaltat que eixe tipus de violència es dóna.

"Passa, hi ha violència obstétrica. Ho reconeixen els organismes internacionals. La pot haver-hi" encara que "no siga generalitzada". Ha afirmat que "pot haver-hi un cas" i ha reiterat la necessitat de "protegir a les víctimes encara que només hi haja un cas".

Oltra ha asseverat que "estem en un país on el tracte durant la gestació i el part és cada vegada més humanitzat, més participat, més informat" i on "cada vegada millorem més", però ha insistit que davant "algun cas" que es puga donar, és necessari "protegir a la víctima". "És majoritari, no. És un cigró negre, si", ha dit, després del que assegurat que qui haja patit eixa violència ha de tindre "dret a la protecció".

Preguntada per si en parlar de violència obstétrica es pot parlar de mala praxi, la consellera ha manifestat que "la violència obstétrica és una mala praxi perquè o bé no hi ha hagut un consentiment informat o s'ha fet alguna cosa en contra de la voluntat de la dona".

"HI HA DIFERENTS OPINIONS"

Respecte al malestar d'alguns professionals davant la proposta d'incloure aquest terme en la llei, Mónica Oltra ha dit que no sap "si s'ha traslladat bé quina és la proposta" i ha reconegut que "hi ha diferents opinions".

En aquest punt, ha ressaltat que "hi ha col·lectius de comares que diuen que eixes males praxis a voltes existixen". "Hi ha diversitat d'opinions. Existeix, i Espanya ha sigut condemnada en alguna ocasió per violència obstétrica pels tribunals de l'ONU", ha afegit.