Julia Otero anuncia que ha superado el cáncer y desvela las secuelas que le ha dejado la enfermedad: "No tengo tacto"

Julia Otero anuncia buenas noticias. La periodista de Onda Cero, de baja desde que el pasado febrero le diagnosticaran cáncer, ahora comunica la mejor de las noticias. "He superado el cáncer", anuncia feliz en Catalunya Ràdio.

Sin embargo, no quiere dejar de ser cauta. "Aunque todos sabemos que el cáncer es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo. Por lo tanto, soy siempre muy prudente, pero a estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena".

Además, Otero también ha hablado de las consecuencias del durísimo tratamiento al que se ha sometido por culpa de la enfermedad. "Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies, que hace que prácticamente no tenga sensibilidad. Es decir, id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos me quedan cuatro en estos momentos", asume con humor la comunicadora. Respecto a esto, dice, "hay cosas muy molestas", pero asegura que está "bien, viva y con ganas".

La periodista pone una fecha para su vuelta a las ondas, aunque eso es aún una incógnita. "Espero que antes de Navidad pueda sacar la cabeza y que a partir de enero ya pueda volver a mi vida normal".

Este martes se cumplían tres semanas de su última intervención quirúrgica: "Todo es muy reciente, todo está muy tierno, pero me encuentro con ganas, con fuerza".

Además, desvela que le ha cambiado su forma de ver las cosas "Es cierto que un año como este te cambia por dentro: cosas que ni me había fijado, ahora son importantes para mí y cosas que me interesaban muchísimo hace un año ahora me interesan menos". ¿Cuáles? "Entrevistar políticos es una pérdida de tiempo enorme, porque nunca responden lo que se les pregunta. Lo que contestan sabes que es mentira la mayoría de las veces, y sin ruborizarse lo más mínimo", dice.