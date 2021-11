L'UJI ofereix teràpia psicològica gratuïta per a afrontar els problemes amb els jocs d'atzar

La iniciativa forma part del treball 'Innovacions tecnològiques per a l'abordatge del joc patològic: Internet com a ferramenta de tractament en un estudi controlat aleatorizado', finançat pel Ministeri de Sanitat a través del Pla Nacional sobre Drogues; liderat per les investigadores Juana María Bretón López i Azucena García Palacios i en el qual participa la doctoranda Laura Díaz Sanahuja.

El principal objectiu, explica la universitat en un comunicat, és provar l'eficàcia i eficiència d'un programa de tractament psicològic que es realitzaria a través d'internet i que comptaria amb suport terapèutic.

L'acció està dirigida a persones adultes amb problemes relacionats amb les apostes o els jocs d'atzar (apostes esportives, pòquer, bingo, ruleta, jocs online, loteria, etc.). Compta amb la supervisió d'un equip de professionals clínics, que són els qui han desenvolupat aquesta plataforma basada en teràpies psicològiques que han demostrat ser eficaces per a abordar aquest tipus de problemes.

El tractament té una durada de 12 setmanes i inclou avaluacions de seguiment fins a un any després de finalitzar-lo. Està dividit en mòduls amb diferents estratègies terapèutiques que guien pas a pas els usuaris i usuàries del programa amb el propòsit d'ajudar-los a afrontar el seu problema amb les apostes, amb exercicis i registres perquè puguen observar la seua evolució durant el procés.

Les persones interessades a participar en aquest projecte o sol·licitar més informació poden enviar un correu electrònic a sinjugarganas@gmail.com o telefonat al 964 387 651.