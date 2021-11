Los grupos valoran el acuerdo de Compostela pero dudan de su eficacia en la negociación de la financiación autonómica

Por su parte, la portavoz socialista Dolores Carcedo ha insistido en que dicho encuentro ha sido "fundamental" para alcanzar una posición común sobre un tema "trascendental como financiación autonómica". Igualmente, ha resaltado el "respaldo" que supone a los intereses de Asturias contar con un acuerdo de todas las formaciones con representación en la Junta, menos Vox.

El portavoz adjunto del PP, Pablo González, entiende importante la reunión de Compostela para defender los intereses de Asturias. "Cuando somos tan insignificantes a nivel político, necesitamos un frente común con otras comunidades, sean del signo que sean, para defender los intereses de Asturias", ha dicho, lamentando la "postura naif" de la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba.

Desde Ciudadanos, Sergio García ve "lógico" que se establezcan alianzas entre comunidades, pero no se muestra "nada optimista" con el resultado por la actitud del Gobierno central, que cree que no es "progresista ni socialista" porque no hay nada menos progresista y socialista que la desigualdad".

El portavoz de Podemos, Daniel Ripa, ve "bien" el acuerdo entre las comunidades periféricas con problemas de financiación, aunque espera que se concrete en "algo más que una bonita foto" y reclama una mayor redistribución y armonización fiscal.

Para el diputado de IU, Ovidio Zapico, es "positivo" sumar "sinergias" con comunidades que tienen una "problemática similar" a la de Asturias en cuanto a dispersión y envejecimiento, con el objetivo de tener "más fuerza" para lograr un sistema de financiación que garantice servicios públicos de calidad en todo el territorio.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares entiende "muy positivo" que Adrián Barbón acudiera con otros presidentes autonómicos a defender una reforma del sistema de financiación "imprescindible e ineludible". No obstante, duda que Sánchez "escuche a sus propios presidentes" ya que está más pendiente de la aritmética parlamentaria para seguir durmiendo en la Moncloa cuanto más tiempo mejor".

Ignacio Blanco (Vox), finalmente, ha calificado la reunión de Compostela como "una fanfarria". "Las negociaciones se hacen bilaterales, no por grupos", ha advertido, criticando la "desigualdad en el reparto de fondos".