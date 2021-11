Cvirus.- Oltra avança que es treballa per a demanar passaport Covid en residències de majors: "Estem buscant l'encaix"

Així, ha assenyalat que s'estudia demanar-lo en aquests centres a més de fer-ho en "espais d'oci o de gaudi" i ha apuntat que s'està "buscant l'encaix". Ha assegurat que en la reunió de la interdepartamental prevista per a demà dijous s'acabarà "de donar forma" a la proposta.

Oltra s'ha pronunciat d'aquesta manera després de presentar el contracte programa entre la Generalitat i l'Ajuntament de València en matèria de servicis socials, preguntada pel passaport Covid i pels llocs on serà obligatori presentar-ho per a accedir.

"S'està estudiant, s'està estudiant també l'encaix legal", ha indicat, i ha afegit que tant dimarts com hui ha estat parlant d'aquest assumpte amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, "per a veure en quins espais anem a sol·licitar-lo".

"En principi, a més dels espais d'oci o de gaudi, que és on la gent es relaxa més en l'ús de les mascarillas, el que he estat treballant amb la consellera és l'espai dels servicis socials. L'espai residencial, sobretot, perquè és l'espai més vulnerable a la Covid", ha exposat Mónica Oltra.

La responsable autonòmica ha precisat que es pensa especialment en "el residencial de majors" i ha manifestat que és "per tant ací" on s'està "buscant l'encaix". "Demà hi haurà interdepartamental i allí li acabarem de donar la forma", ha agregat.