El PSOE tacha de "engañosos" los presupuestos de la Junta para Málaga

"Sobre todo tras descubrirse las declaraciones de Marín en esta materia donde no quiere que se aprueben estos presupuestos ni dar la oportunidad al PSOE de ser útil además de que se iban a incluir recortes en áreas importantes", ha dicho.

A su juicio, "se ha demostrado la estrategia burda que tenían PP y Cs y su cómplice Vox, por lo que los socialistas hemos presentado una enmienda a la totalidad y se dieron por rotas las negociaciones porque se sienten engañados todos los andaluces", ha añadido.

Al respecto, el también portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de la capital ha anunciado que el partido ha presentado una moción donde se insta al Gobierno regional "a poner en marcha un Plan de Empleo y un Plan de Empleo Joven, a que no se cierren líneas educativas en 2022 mientras se refuerza la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo, a que se reduzcan las listas de espera en los centros de salud junto a un plan de choque para impulsar los recursos humanos y materiales en Atención Primaria, y a que se incremente la participación de los Ayuntamientos en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica).

Así, ha criticado que "se han despedido a 8.000 trabajadores de la sanidad pública en Andalucía afectando a la presencialidad, en educación se siguen cerrando unidades porque hay un modelo de la derecha para seguir quitando recursos para beneficiar a la privada", ha afirmado.

"Los presupuestos que se han presentado son un castigo a la provincia de Málaga, en inversión, solo recibimos 207 euros por habitante siendo la última provincia para el gobierno de la Junta", ha criticado, añadiendo que "el cambio que anunciaba Moreno se ha convertido en un cambiazo, se castiga a la Dependencia, la Sanidad, la Educación, somos la provincia que más recortes sufre cuando la Junta tiene grandes transferencias directas por parte del gobierno central", ha advertido.

También, ha continuado, "los proyectos que hay pendientes son los que se iniciaron con el PSOE, si se va a finalizar el metro, es porque el PSOE hizo una apuesta decidida porque la ciudad lo tuviera". "No hay ningún proyecto nuevo que signifique un avance de progreso para la provincia", ha manifestado.

Pérez también ha criticado por qué se establece un leve incremento del 0,7% en la Patrica, "en el Ayuntamiento de Málaga eso no sirve ni para pagar los últimos cargos de confianza que ha puesto en funcionamiento el alcalde, que está callado y no dice nada".

Por otro lado, sobre el rechazo de los trabajadores y del PSOE a ERE presentado por Unicaja, Pérez, ha expresado que "no entendemos que De la Torre siga callado junto con Moreno y Bendodo cuando ayer hubo una manifestación de más de 6.000 personas, no estuvieron ante una posible pérdida de su sede central, de su sede social porque no hay ninguna apuesta de la Junta para que Unicaja siga estando en Andalucía como banco de referencia y en la provincia de Málaga".

Por ello, ha exigido "una mayor implicación de la Junta y de su presidente para que no se pierda un banco que es la imagen y la seña de Andalucía", ha concluido.