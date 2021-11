Puig insta Brussel·les a exigir mesures sanitàries a les importacions de Sud-àfrica

Després de reunir-se amb la directora general de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea, Sandra Gallina, el president valencià ha celebrat el "pas avance important" en aquesta matèria en haver portat a Brussel·les de forma unida la Generalitat i el sector cítric una qüestió que afecta productors de tot Europa.

"Anem a continuar perquè, més prompte que tard, el que és lògic siga real", ha subratllat Puig, qui s'ha posat de termini la pròxima campanya a Sud-àfrica per a solucionar aquest problema.

Al seu parer, Gallina "té més clar que mai que és una urgència", però ha admès que a Brussel·les hi ha visions diferents i pesen qüestions geopolítiques amb un país com Sud-àfrica. "Hem d'insistir, però ho farem amb total rotunditat. Accelerarem al màxim la pressió en tots els àmbits", ha afegit.

El dirigent socialista ha lamentat que el tractament de fred per a garantir la sanitat vegetal, cosa que ja funciona amb les exportacions sud-africanes als Estats Units, no ho aplique Sud-àfrica en els seus enviaments a la UE.

La Generalitat Valenciana defèn que el tractament de fred està estandarditzat per a tots els cítrics, per la qual cosa es tracta d'una qüestió de reciprocitat, i que la despesa, estimada en quatre cèntims per quilograms, és assumible.

Segons ha explicat Ximo Puig, estats membres com França i els mediterranis recolzen la petició valenciana, que troba més reticències en els socis del nord d'Europa. Amb tot, ha insistit que "no es parla d'economia, sinó d'una qüestió sanitària". "Europa ha de garantir la seguretat alimentària", ha resolt.

LA UNIÓ DE LLAURADORS, PESSIMISTA

Puig ha acudit a la capital comunitària amb la consellera d'Agricultura, Mireia Molla, i representants agraris i del sector dels cítrics. Al final de la reunió, Carles Peris, secretari general de la Unió de Llauradors, ha sigut més pessimista sobre el resultat de la trobada i ha apuntat que Brussel·les entén el problema però no es prendran accions en el curt termini.

"No hem vist cap moviment sobre el tractament de fred, veiem una Comissió que pensa més en la laxitud del comerç i no en la protecció de la sanitat vegetal dels seus productors", ha lamentat, valorant com a insuficients els controls en origen que planteja Brussel·les pel que fa als cítrics sud-africans.