Sindicatos policiales se concentran en Pamplona contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana

Sindicatos de Policía Nacional, asociaciones de Guardia Civil, sindicatos de policía autonómicas, sindicatos de policías locales, así como entidades vecinales, han formado la plataforma 'No a la España insegura' para luchar contra esta reforma de la ley de Seguridad Ciudadana.

Tras una pancarta con ese lema, los allí congregados han lanzado consignas como "Pedro Sánchez, dimisión". Además, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra, Eduardo Riballo, ha leído un comunicado que recoge que "ante la imposición del Gobierno y de sus socios de una modificación de la ley de seguridad ciudadana, sin diálogo y arbitraria, estamos hoy aquí concentrados, juntos y con una única voz, ante todas las delegaciones y subdelegaciones de España, para expresar con contundencia el hartazgo que siente la mayoría de los ciudadanos y los policías de este país, que apuestan por la integridad de la sociedad y del estado de derecho".

Según han trasladado, "las agresiones a policías se están disparando" y sus actuaciones se están viendo "comprometidas por la pérdida del principio de autoridad": un principio "fundamental en la protección del orden constitucional y de la paz social, donde estas agresiones se verán más agravadas con la aprobación de esta ley". "La reforma de este texto, pactado en los despachos, no hace sino amenazar la vida diaria de los ciudadanos y dejar desprotegidos a los policías en su trabajo diario", han denunciado.

Durante la lectura del comunicado, además, han explicado que "esta desprotección" afectará a las identificaciones de indocumentados, que no podrán durar más de 2 horas y que "comprometerá" su "profesionalidad"; a la presunción de veracidad de los agentes, siendo "cuestionados solamente por ser policías"; al material utilizado para el mantenimiento de la seguridad ciudadana; a la celebración de manifestaciones espontáneas o al corte de carreteras sin previo aviso; y servirá para "rebajar las infracciones por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública".

Por ello, han asegurado que la plataforma 'No a la España insegura' nace para trasladar un mensaje al Gobierno. "Que no nos van a callar, que no nos vamos a rendir, y que seguiremos alzando la voz para que esta reforma de la ley no contribuya a la creación de una sociedad más desprotegida e insolidaria con la ciudadanía que sí cree en el orden y la convivencia", han reivindicado.

Tras denunciar que no creen "en una ley pactada en los despachos y que parece obedecer a los intereses de quienes quieren desproteger a quienes han de defender a los ciudadanos de españa a cambio de intereses partidistas", han instado al Gobierno de coalición a que"no venda la seguridad de los ciudadanos a cambio de intereses partidistas"; a que sea "firme en la defensa y protección de todos y cada uno de los que", en sus cometidos diarios, defienden el cumplimiento de la ley; y a "no dejar a los policías desprotegidos frente a la cada vez mayor violencia" que sufren.

"No nos van a callar, y las movilizaciones que hoy iniciamos solo serán el primer paso para defender lo que es de todos: nuestra convivencia en paz, sin crispación y sin señalamientos por la profesión y las labores que llevamos a cabo en defensa de la legalidad", han subrayado.

CONSENSO ENTRE "TODOS LOS POLICÍAS DE NAVARRA"

En declaraciones a los medios de comunicación, Riballo ha puesto en valor que se hayan reunido "todos los policías de Navarra", al igual que "en el resto de España", para pedir "que se derogue esta reforma que intenta implantar el Gobierno, que lo único que va a traer es inseguridad ciudadana". "Este ministro ha conseguido que todas las policías, todos los sindicatos y todas las asociaciones se unan para protestar contra esta reforma", ha indicado.

Entre los principales puntos que van a generar "problemas" tanto a nivel de labor policial como en lo referente a la seguridad de la ciudadanía, Riballo ha destacado las manifestaciones espontáneas, que no van a poder ser "controladas" por la policía.

También ha criticado lo referente a las identificaciones, que no podrán durar más de 2 horas y en las que se tendrá que devolver al individuo al lugar en el que se le había localizado. "Si por ejemplo nos encontramos una persona con antecedentes de pederastia en un parque infantil, lo tenemos que devolver al parque infantil, son cosas que no tienen mucho sentido y que creemos que tanto para la práctica policial como para la ciudadanía va a ser un problema", ha denunciado.

Cuestionado sobre la interacción con el Ministerio, ha respondido que la ronda de contactos "está en marcha" pero que "la realidad es que va para adelante y abocado a su aprobación". Por ello, ha anunciado que también el día 27 se movilizarán en Madrid porque "todos somos policías".

Por su parte, y en representación de Navarra Suma, la parlamentaria Marta Álvarez ha afirmado a los medios que la coalición se suma a esta concentración para mostrar su apoyo. En este sentido, ha destacado la unión "bajo una misma causa" de "todos los cuerpos de policía", quienes "están absolutamente en contra" de esta modificación. Una reforma que, según ha indicado, "quita autoridad a quienes tienen que velar por el orden constitucional" y además se realiza "en un pacto en los despachos con otras motivaciones que no son la seguridad de todos y todas, sino alcanzar un pacto presupuestario y otras cuestiones".