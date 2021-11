El servicio de Protección de la Unidad a la Familia y Mujer de la Policía Nacional recibe el premio 'Murcia en Igualdad'

Este reconocimiento ha sido entregado durante la celebración del acto institucional para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que ha sido presidido por el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Serrano ha expresado que "un año más, desgraciadamente, otro año más tenemos que hablar de violencia de género, de sus víctimas, de esas mujeres, y también niños y niñas, que tras pasar un calvario terminan asesinadas a manos de sus parejas, a veces en sus propios hogares, esos lugares donde casi todos nos encontramos protegidos y a salvo".

"En Murcia 328 mujeres han solicitado ayuda al Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra la Mujer. Es una cifra terrible, más aún si reflexionamos sobre todas aquellas que no piden ayuda, que agrandarían este desgraciado número. Así que no, no podemos mirar para otro lado", ha señalado.

ACTUACIÓN DE CONSZ

El acto institucional ha comenzado con la actuación de la artista murciana Consz, y ha continuado con la lectura de un manifiesto por parte de la concejala Teresa Franco, que ha hecho un alegato en favor de la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación. El galardón ha sido recogido por Ángel Hernández, inspector jefe del grupo UFAM de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la Región de Murcia. El acto ha sido cerrado con una nueva actuación de la artista Consz.

Por otro lado, este miércoles también se ha plantado un árbol en la plaza Bohemia de Murcia, iniciativa de la Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos humanos y Desarrollo Urbano que dirige Ainhoa Sánchez, y se ha descubierto una placa para conmemorar el 25-N, en la que se puede leer 'El municipio de Murcia planta 1 árbol como símbolo de su compromiso contra las violencias machistas"'. El acto ha estado presidido por la concejala de Igualdad, Teresa Franco, y durante el mismo la joven Verónica Bernal ha leído un poema.

EXPOSICIÓN 'LA CÁRCEL DE ALGODÓN'

También este miércoles se ha inaugurado la exposición 'La cárcel de algodón azul', de María José Cárceles, que podrá visitarse en el Laboratorio Artístico del Carmen hasta el 11 de diciembre. El Museo de la Ciudad divulgará también el podcast 'Do fuerza hay, derecho se pierde'. La violencia contra las mujeres en las partidas de Alfonso X El Sabio.

Ya este jueves, para finalizar el programa de actividades en conmemoración del 25-N, Murcia se ilumina de violeta a partir de las 18 horas para conmemorar el Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, en las fachadas del edificio Moneo, el Almudí, el paseo del río y Alfonso X. A las 18:30 horas, por último, la plaza de Belluga será el escenario para la actuación artística 'Abre los ojos ante la violencia de género'.

AUMENTAN LAS ATENCIONES A VÍCTIMAS

En lo que llevamos de 2021, el Equipo Multidisciplinar del Ayuntamiento de Murcia para la Atención a las Mujeres Víctimas de la Violencia de Género (EMAVI) ha atendido 313 mujeres, 21 más que en el mismo periodo del año anterior.

Entre sus ámbitos, destacan la atención directa especializada e integral a mujeres en situación de violencia de género, a través de la orientación, asesoramiento profesional especializado y acompañamiento en su proceso personal y social; así como el acogimiento de las mujeres en situación de violencia de género y a sus hijos, cuando se den factores de riesgo para su integridad o por características de especial vulnerabilidad que así lo requieran.

También se encargan de actuaciones y campañas destinadas a la sensibilización y la formación de la ciudadanía, del personal municipal y otros colectivos, especialmente población juvenil y agentes y entidades, para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones.

Finalmente, asumen la coordinación y colaboración con la red Regional y Nacional de atención en violencia de género.