La filtración de unos audios que Isa Pantoja envió a Kiko Rivera en una situación de aparente desesperación ha abierto una nueva brecha en la relación de los dos hermanos. La hija de Isabel Pantoja ha contado en El programa de Ana Rosa cuáles serán sus pasos a seguir para cobrarse el nuevo ataque de su hermano.

Muy serena, la joven ha relatado que ya se ha puesto en contacto con su abogado para tomar las medidas necesarias por esta nueva afrenta. "En mis momentos de bajón, digo que es mi hermano y ya sabemos que comete errores. Claro que le perdonaría, no le guardo rencor porque es mi hermano", ha apuntado Isa.

Sin embargo, Isa ha dejado claro que necesita que su hermano entienda que lo que ha hecho no es correcto y que tiene consecuencias tanto para ella como para su pareja. "Por ahora, no me ha dicho nada más y yo bajo la guardia. Pero voy a consultarlo con mi abogado y voy a intentar agotar todas las vías", ha agregado.

"¿Cuáles son esas vías?", ha preguntado Joaquín Prat, a lo que la joven ha respondido: "Que él rectifique o que, de alguna manera, sea consciente de lo que ha hecho. Todo el mundo me dice que no lo va a hacer, pero es mi hermano. No voy a ser una hermana que sin hablar y sin coger el teléfono y hablar con él le voy a poner una demanda porque no soy así. Somos hermanos y tenemos esa relación.

Sin embargo, Isa ha apuntado que esa disculpa que espera por parte de su hermano no le sirve en privado, sino que el DJ deberá arrepentirse en público. Además, ha agregado que, a día de hoy, siente que no puede recurrir a su hermano si tiene algún problema. "En un principio, él niega que haya filtrado esos audios. Pero la segunda vez que lo ponen yo tengo manera de demostrar que él da autorización para que esos audios se pongan porque él habló con Asraf y lo reconoció", ha aclarado Pantoja.

"Él tiene la pelota en su tejado. Yo también tengo derecho a consultar, pero tampoco quiero dar más información porque no me beneficia", ha agregado la joven, a lo que Bibiana Fernández ha apuntado que la actitud de Kiko le parece "una inmoralidad" y un tema con el que "no se puede jugar".