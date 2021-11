L'oposició exigeix un desgreuge per la "fantasia" d'usar Països Catalans i el Botànic respon que ningú està en això

Es tracta d'una proposta del PP consensuada amb Cs que no tirarà avant en la votació de demà dijous gràcies a la majoria del Botànic. Fa unes setmanes, la Mesa del Senat va ratificar que es pogueren usar els termes 'País Valencià' o 'Països Catalans' en les iniciatives oficials per a referir-se a la Comunitat Valenciana, cosa que els 'populars' rebutgen en considerar que va en contra de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia.

Com a síndica del PP, Mª José Catalá ha advertit que suposa "un atac frontal a la identitat del poble valencià" i que qui ho defenga "ho fa per ignorància o per interés", a més d'acusar el PSOE de permetre-ho com a "peatge per a mantindre's" en el poder i rebre el suport de partits independentistes.

També ha apuntat a Compromís com "els germanets menuts dels catalans" i ha preguntat si la seua líder i vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, se'n va anar a un acte "d'indepes'" el cap de setmana passat per la seua assistència al tancament de l'assemblea dels comuns. "Els valencians mai se sentiran 'Països Catalans'", ha recalcat.

La diputada de Compromís Nathalie Torres li ha replicat que "el verdader 'procés' és el madrileny, amb una presidenta que es bota les regles", en al·lusió a Isabel Díaz Ayuso, i li ha retret que no es preocupe perquè el líder del seu partit, Pablo Casado, assistisca a una missa en la qual es va exaltar a Franco. "Ni Rufián parla tant de 'Països Catalans'", ha dit, i ha assenyalat Catalá que "en el cognom està la penitència".

Per part de Cs, la seua síndica, Ruth Merino, ha plantejat una esmena a la proposició no de llei (PNL) que el PP ha acceptat per a estendre la petició a qualsevol cambra parlamentària per a evitar l'ús d'aquests termes. "A la Comunitat tenim un doble problema: el nacionalisme identitari i eixe nacionalisme que pretén esborrar tot el que som els valencians", ha advertit.

Entre el Botànic, tant el PSPV com Unides Podem han coincidit a rebutjar la proposta. La socialista Ana Besalduch ha posat l'accent que no se senten "al·ludits en absolut" pel concepte de 'Països Catalans', mentre la portaveu adjunta d'UP, Estefania Blanes, ha acusat el PP de portar anys intentant introduir aquest debat quan "a la ciutadania no li preocupa açò".

I de Vox, el diputat José Mª Llanos ha dit que aquest terme "no existeix ni en el món d'Alicia de Lewis Carroll" i ha tornat a denunciar que el president dels Corts, Enric Morera (Compromís), acudira fa unes setmanes a l'acte d'entrega dels 50 Premis Octubre on va haver-hi un guardó per al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.