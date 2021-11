Naturgy indemnitza amb 420 euros un soci de Facua Comunitat Valenciana pels perjuís per un tall de llum

Després de l'actuació de Facua Comunitat Valenciana, la companyia elèctrica li ha indemnitzat amb 420 euros per danys i perjuís. Els fets es remunten a juny d'enguany quan un veí de València va demanar la baixa del subministrament elèctric de la seua llar amb Naturgy per al dia 30 d'eixe mateix mes, a causa que faria un canvi de domicili.

No obstant açò, la companyia va efectuar sense previ avís el tall el dia 11, és a dir, 19 dies abans de l'acordat. L'afectat es va posar en contacte amb la companyia, qui va procedir a restablir el servici. Però, durant quatre dies, la situació li va deixar sense poder executar les tasques diàries bàsiques del domicili. A més, açò va impossibilitar a la seua parella l'acompliment del seu treball, ja que ho fa des del seu domicili.

L'equip jurídic de l'associació es va dirigir Naturgy per a demanar que indemnitzara a l'usuari per danys i perjuís, ja que durant eixos quatre dies de tall de subministrament va haver de desembossar una quantia important en menjar, a més de la pèrdua econòmica resultat que la seua parella no poguera treballar.

En l'escrit, l'associació esmentava l'article 1.101 del Codi Civil, que arreplega que "queden subjectes a la indemnització dels danys i perjuís causats els qui, en el compliment de les seues obligacions, incorregueren en dol, negligència o morositat, i els qui de qualsevol manera contravingueren el sentit d'aquelles".

L'organització va aconseguir sense anar a juí una compensació pels danys. L'elèctrica va emetre una resposta en la qual consideraven "procedent indemnitzar amb 420 euros" per allò succeït, una quantitat que el soci va acceptar i ja ha rebut els diners.