La Comunitat Valenciana rep més de 30 milions per a estendre la banda ampla a 151.180 llars

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha atorgat a la Comunitat Valenciana un total de 30.695.640 euros dins del Programa d'Universalització d'Infraestructura Digitals per a la Cohesió-Banda Ampla amb els quals arribarà a 151.180 llars (Alacant, 54.819 habitatges; València, 69.856; i Castelló, 26.505).

El Programa ÚNICO-Banda Ancha 2021 s'emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'economia espanyola del Govern d'Espanya, i està finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation.

Aquesta iniciativa pretén "contribuir a la vertebració territorial i cohesió social en l'àrea de la connectivitat digital, a fi d'ampliar la cobertura de banda ampla ultraràpida en tot el territori nacional, millorant la funcionalitat i qualitat dels serveis digitals necessaris per a la completa transformació digital i, amb això, augmentar el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans".

Dels 250 milions d'euros invertits en el Programa ÚNICO-Banda Ancha, València és la província de tota Espanya que més subvenció rep, amb 13, 8 milions, seguida d'Astúries amb 12,2 milions i León amb 11,2 milions.

La província d'Alacant rep 11,2 milions, sent la quarta de tota Espanya que més inversió rep. Per part seua, la província de Castelló es beneficia d'una subvenció de 5,6 milions, per davant de Madrid o Barcelona.

Triplica la inversió

En aquest sentit, el director general per a l'Avanç de la Societat Digital, Juan Ignacio Torregrosa, ha assegurat que "aquest pla pràcticament triplica la inversió realitzada en anys anteriors. Constitueix una peça fonamental en el compromís del Govern perquè en 2025 el 100% de les llars de la Comunitat Valenciana dispose de connexió de banda ampla ultraràpida".

Aquestes ajudes es destinaran a l'extensió de xarxes de comunicació electròniques en les zones blanques de la Comunitat Valenciana que no disposen de cobertura de xarxes de velocitat d'almenys 30Mbps i en zones grises del nostre territori amb banda ampla de menys de 100Mbps per part d'un sol operador.

Es tracta, subratllen des de la Generalitat, "d'un avanç cap a l'objectiu d'aconseguir que la banda ampla aconseguisca a la totalitat de la població de la Comunitat, arribant a les zones rurals més disperses, i contribuint al tancament de la bretxa digital territorial".