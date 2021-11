Sanidad desglosa el impacto de la covid en vacunados y no vacunados: "El riesgo de morir es 25 veces mayor en mayores"

El Ministerio de Sanidad ha estimado que el riesgo de fallecer por coronavirus entre los no vacunados es "25 veces mayor" que en una persona que lo está completamente, mientras que el de hospitalización sube hasta 18 veces más. Así se desprende del informe de datos publicado este martes, en el que por primera vez se desglosa el impacto de la covid-19 en personas vacunadas y no vacunadas.

A nivel general, la incidencia a 14 días aumentó este martes en siete puntos, hasta los 139 casos por cada 100.000 habitantes, con 34 fallecidos y 6.777 nuevos contagios (46.361 en la última semana).

Sobre estos datos, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha explicado en rueda de prensa que en las últimas semanas la incidencia "ha subido ligeramente", pero no lo ha hecho de forma tan acusada como en anteriores oleadas, y ha advertido sobre la importancia de la vacunación (casi 80% de población total con pauta completa) con la que se ha logrado reducir hospitalizaciones y muertes.

El Ministerio de Sanidad informará a partir de ahora de la incidencia de la covid entre los vacunados y los que no lo están para "poner en valor" las vacunas, ha anunciado Calzón.

Una de las características de la situación de estas últimas semanas es que el reflejo en la hospitalización no es igual a otras anteriores. Ello se traduce en una menor carga asistencial: un 2,4% de hospitalización y un 5,97% en las UCI.

Según Calzón, esta diferente traducción de la incidencia en la gravedad y presión asistencial y en la letalidad "tiene mucho que ver con la vacunación y la cobertura alcanzada". "Hay que seguir poniendo en valor" e informar a la población para animar a la vacunación a aquellos ciudadanos que aún no lo hayan hecho, de ahí la iniciativa de informar todas las semanas, el jueves, de la incidencia en grupos vacunados en contraste con la no vacunada, porque es fundamental poner el valor en el efecto de la inoculación", ha advertido.

Según el informe de Sanidad, entre el 20 de septiembre y el 14 de noviembre -los últimos datos disponibles- "la incidencia en personas completamente vacunadas es muy inferior a la observada en no vacunadas". La mayor diferencia se observa en personas de 60 a 80 años, con un riesgo de infección en personas vacunadas que es casi ocho veces menor, mientras que de hospitalización lo es 18 veces menor y de fallecimiento hasta 25 veces inferior respecto a las no vacunadas.

Por franjas de edad, en el grupo de 30 a 50 años, la incidencia es dos veces inferior para cualquier tipo de infección y 10 veces inferior para hospitalización. "Aunque las diferencias son menores, la incidencia en personas que han recibido una pauta incompleta de vacunación también es menor que en las no vacunadas", añade sanidad.

Los datos muestran que la incidencia acumulada (IA) entre los no vacunados llega a triplicar la de los que sí lo están. Entre el 20 de septiembre y el 14 de noviembre -las fechas que abarcan los datos ofrecidos este martes- la incidencia media entre los vacunados ha sido de 23,1 por cada 100.000 habitantes y de 64,5 entre los que no lo están, teniendo en cuenta, además que estos últimos son mucho menos numerosos. Hay 37,5 millones de personas con pauta completa frente a poco meno de cuatro millones que no están vacunados.

Incidencia de la Covid en vacunados y no vacunados. Ministerio de Sanidad

Las diferencias son mayores cuanto mayor es la edad. En el grupo de 60-69 años la incidencia acumulada en vacunados es 23 en la última semana, mientras que en los no vacunados sube hasta los 181,5.

Incidencia covid por edades en personas vacunadas y no vacunadas, en España, a 23 de noviembre de 2021. MINISTERIO DE SANIDAD

Por lo que respecta a los casos graves de covid, las diferencias son aún mayores. En las ocho últimas semanas, la tasa de hospitalizados entre no vacunados de 60 a 79 años fue 17 veces mayor que entre los vacunados. En UCI ingresaron, por ejemplo, 23 veces más personas no vacunadas que vacunadas de esa edad y fallecieron 25 veces más. Según la siguiente tabla difundida este martes por Sanidad, las tasas de hospitalización, ingreso en UCI y fallecimientos son mayores en todas las edades entre las personas no vacunadas que entre las vacunadas.

Tasas de casos graves y fallecimientos entre vacunados y no vacunados. Ministerio de Sanidad

Presión en las UCI a nivel general

Sobre la presión en las unidades de cuidados intensivos, el aumento de la incidencia en las últimas semanas ha derivado en una mayor presión hospitalaria -aunque menor que en anteriores oleadas-, tanto en planta (2,4%) como en las unidades de cuidados intensivos, que pasan en una semana del 4,6% al 5,3%.

Además, la tasa de positividad entre la población de las pruebas para detectar la covid-19 sigue en aumento, del 3,5% de hace una semana al 5,59%. La presión en los hospitales sigue siendo dispar en las comunidades autónomas.