Melodie, de 'La isla de las tentaciones', confiesa cómo sería su chico ideal: "A estas alturas no estoy para tonterías"

Desde que Melodie Peñalver abandonó La isla de las tentaciones 2, su relación con Cristian -su pareja con la que se presentó al reality-, y con Beltrán -el tentador con el que se fue de la mano al final del programa- ha vivido muchos altibajos.

Ahora parece estar soltera, aunque algunos rumores apuntan que podría seguir viéndose con Beltrán, rumores alimentados por fotos en Instagram en los mismos lugares. Sin embargo, ella parece estar abierta al amor y, aunque no es una persona que use apps para ligar, sí ha imaginado cómo sería su perfil con los redactores de Outdoor.

"Sería un perfil para una amistad y, luego, si surgiera algo más... Pero no iría a saco como algo para exclusivamente ligar, me imagino que sería algo más como para conocer gente y ver lo que surge", aseguró la alicantina.

"De momento busco chico... Ya tengo tan mala experiencia en la vida que no sé de aquí a 10 años qué será de mí. Pero sí, de momento soy hetero", comentó entre risas. "Soy una chica que sabe lo que quiere, con las ideas claras, que a estas alturas de la vida no estoy para tonterías. Y si quieren varear, que se vayan a otro perfil. Pondría eso directamente".

"El físico es algo en lo que me voy fijando menos, porque es algo efímero y lo que importa es la personalidad y lo que tenga dentro", destacó Melodie. "Busco un chico que sea buena persona, que sea divertido, sincero... Una persona sencilla. La gente sencilla escasea bastante".

"No me gusta ver a un chico muy dejado, pero tampoco me gusta ver este tipo de hombre metrosexual que van con un escote bajo, petados, ajustados... Un chico que lleve un escote más grande que le tuyo, sal corriendo de ahí", opinó en conversación con el citado medio. "Por mucho que me guste un chico, creo que jamás daría el paso, nunca, aunque no sé ya, porque estoy ya en una etapa de mi vida que no lo sé".